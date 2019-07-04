Активист из Томска просит убежища в Великобритании

Активист из Томска Сергей Чайковский просит политического убежища в Великобритании из-за подозрений в сотрудничестве с нежелательной организацией, оскорблении власти и пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних из-за репостов во "ВКонтакте". Об этом он рассказал "МБХ медиа".

По словам Чайковского, ему стали поступать угрозы после того, как он отказался дать показания против участников движения "Открытая Россия", которые от него требовали сотрудники управления ФСБ по Томской области. В апреле полиция начала проверку по факту сотрудничества с нежелательной организацией, оскорбления власти и пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних, рассказал активист.

В объяснительной записке, предоставленной активистом участковому, Чайковского заподозрили в сотрудничестве с "Открытой Россией" из-за перепоста новости "МБХ медиа" во "ВКонтакте".

Решение обратиться за политическим убежищем Чайковский принял в аэропорту Лондона, куда прилетел 3 июля как турист. Он опасается, что апрельская проверка "была лишь актом устрашения".

Чайковский также заявил, что считает Владимира Путина военным преступником, который лично ответственен за незаконную аннексию Крыма, сбитый "Боинг", отравление Сергея Скрипаля. По словам активиста, он хочет, "чтобы мир знал о том, что граждане России (в большинстве) не поддерживают политику Владимира Путина" и что они "нацелены на интеграцию в Европейский союз, а не в коалицию с КНДР".

Как пишет томское издание ТВ2, Чайковский известен тем, что смог добиться ликвидации фонда "Социальная справедливость", связанного с "Отрядами Путина".

В мае 2017 года 18-летний школьник Сергей Чайковский опубликовал открытое письмо, в котором попросил главу правительства России Дмитрия Медведева уйти в отставку из-за обвинений в коррупции.

12 июня прошлого года Чайковский заявил о создании молодежного демократического движения "Весна" в Томске. По его словам, движение выступает за соблюдение конституционных прав и свобод человека, а также против произвола властей.