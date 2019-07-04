Владимир Путин встретился Папой Римским Франциском

В Ватикане прошла встреча президента России Владимира Путина с Папой Римским Франциском. Встреча проходила в закрытом режиме. Ранее сообщалось, что Франциск будет говорить о расколе в православии, после получения независимости украинской церковью.

После встречи Папа подарил Путину гравюру с видом на Площадь Святого Петра XVIII века. А Путин преподнес понтифику икону с апостолами Петром и Павлом.

На приём в Ватикане российский президент опоздал на час. Примерно так же на встречу с папой он опаздывал и в предыдущие свои визиты в 2013 и 2015 годах.

Во время предыдущей встречи с Владимиром Путиным в 2015 году папа Франциск призвал президента России оказать влияние для прекращения военного противостояния между Украиной и пророссийскими сепаратистами. В этот раз о подобной просьбе со стороны Папы Франциска не сообщалось.