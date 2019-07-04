Журналистку Светлану Прокопьеву внесли в список террористов

Псковскую журналистку Светлану Прокопьеву, в отношении которой было возбуждено уголовное дело об "оправдании терроризма", внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Об этом Прокопьева сообщила на своей странице в Фейсбуке.

По словам журналистки, все её счета заблокировали сразу после начисления зарплаты, и сейчас она осталась без денег. Блокировку счетов она связала с тем, что в дело вступил новый следователь. Прокопьева предположила, что скоро ей предъявят официальное обвинение.

Ранее сообщалось, что следствие по делу Прокопьевой продлили до 5 сентября.