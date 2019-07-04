Журналистку Светлану Прокопьеву внесли в список террористов

Псковскую журналистку Светлану Прокопьеву, в отношении которой было возбуждено уголовное дело об "оправдании терроризма", внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Об этом Прокопьева сообщила на своей странице в Фейсбуке.
По словам журналистки, все её счета заблокировали сразу после начисления зарплаты, и сейчас она осталась без денег. Блокировку счетов она связала с тем, что в дело вступил новый следователь. Прокопьева предположила, что скоро ей предъявят официальное обвинение.
Ранее сообщалось, что следствие по делу Прокопьевой продлили до 5 сентября.
- Уголовное дело в отношении журналистки Светланы Прокопьевой было возбуждено в связи с её выступлением в начале ноября 2018 года в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове". Эфир был посвящён теракту возле здания управления ФСБ по Архангельской области. Прокопьева отметила, что государство "само воспитало" поколение граждан, которые борются с ним.
- Текст выступления Прокопьевой был перепечатан изданием "Псковская лента новостей". В нём Роскомнадзор усмотрел признаки оправдания терроризма. В редакции был проведён обыск, а само издание оштрафовали на 200 тысяч рублей. Также на 150 тысяч рублей была оштрафована редакция "Эха Москвы в Пскове".
- Светлана Прокопьева внештатно сотрудничает с несколькими средствами массовой информации, в том числе с Радио Свобода. В её поддержку выступили журналисты, политики и общественные деятели.