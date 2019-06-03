Следствие по делу Светланы Прокопьевой продлили до 5 сентября

Предварительное следствие по уголовному делу в отношении Светланы Прокопьевой продлено до 5 сентября 2019 года. Об этом корреспонденту Радио Свобода сообщила сама журналистка, которую обвиняют в оправдании терроризма.

Соответствующее решение подписано следователем по особо важным делам Следственного комитета России по Псковской области. По словам Прокопьевой, это уже пятый по счету следователь по ее делу. Также уже готова заказанная следствием экспертиза, но журналистку с ее результатами пока не знакомят.

"Я могу предположить, что они хотят как можно дальше разнести по времени ту шумиху, которая была, и тот результат, который они хотят получить. Все забывается, сейчас лето, а осенью им, возможно, будет удобнее довести дело до какого-то логического конца в тишине. Хотят, чтобы все об этом забыли и отстали", – рассказала Прокопьева.

Уголовное дело в отношении журналистки Светланы Прокопьевой было возбуждено в связи с её выступлением в начале ноября 2018 года в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове". Эфир был посвящён теракту возле здания управления ФСБ по Архангельской области. Прокопьева отметила, что государство "само воспитало" поколение граждан, которые борются с ним.

Текст выступления Прокопьевой был перепечатан ​изданием "Псковская лента новостей". В нём Роскомнадзор усмотрел признаки оправдания терроризма. В редакции был проведён обыск, а само издание оштрафовали на 200 тысяч рублей. Также на 150 тысяч рублей была оштрафована редакция "Эха Москвы в Пскове". Оба СМИ оспорили вердикты в судебном порядке.

Светлана Прокопьева внештатно сотрудничает с несколькими средствами массовой информации, в том числе с Радио Свобода. В её поддержку выступили журналисты, политики и общественные деятели.