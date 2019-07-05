Бывший лидер донецких сепаратистов Александр Бородай, отверг связь арестованного на Украине бывшего офицера противовоздушной обороны с делом о сбитом над Донецком малазийским "Боингом". Он заявил, что у сепаратистов не было войск ПВО.
"Когда я возглавлял [самопровозглашённую Донецкую] республику в 2014 году, говорить о том, что в Снежном была какая-то противовоздушная оборона, просто смешно. У нас не было вооружений, которые позволяли бы ее организовать. Поэтому ни о каком начальнике ПВО района речи быть не может", — цитирует его агентство Интерфакс.
Накануне адвокат жителя Снежного Владимира Цемаха рассказал, что он арестован судом в Киеве по подозрению в создании террористического сообщества. Русская служба Би-Би-Си сообщила о том, что украинские спецслужбы задержала Цемаха на территории, контролируемой сепаратистами.
Дочь Цемаха связывает задержание отца с тем, что в 2014 году он был начальником противовоздушной обороны в Снежном. Однако, по её словам, Цемах занял этот пост в вооружённых формированиях сепаратистов в октябре, уже после авиакатастрофы.
- Боевые потери украинской авиации в Донецкой области начались уже в апреле 2014 года. В мае 2014 года, когда Бородай стал политическим лидером сепаратистов, их формирования сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса вертолёт Ми-8 в районе Славянска. В июне — ещё один.
- В июне прокуратура Нидерландов выдвинула официальные обвинения в убийстве против троих граждан России, среди которых бывший командующий силами сепаратистов Игорь Гиркин (Стрелков), и одного гражданина Украины, воевавших на стороне донецких сепаратистов. Следствие считает, что они несут ответственность за доставку зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого, предположительно, был сбит лайнер, на подконтрольную им территорию из России.
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