Бывший лидер донецких сепаратистов Александр Бородай, отверг связь арестованного на Украине бывшего офицера противовоздушной обороны с делом о сбитом над Донецком малазийским "Боингом". Он заявил, что у сепаратистов не было войск ПВО.

"Когда я возглавлял [самопровозглашённую Донецкую] республику в 2014 году, говорить о том, что в Снежном была какая-то противовоздушная оборона, просто смешно. У нас не было вооружений, которые позволяли бы ее организовать. Поэтому ни о каком начальнике ПВО района речи быть не может", — цитирует его агентство Интерфакс.

Накануне адвокат жителя Снежного Владимира Цемаха рассказал, что он арестован судом в Киеве по подозрению в создании террористического сообщества. Русская служба Би-Би-Си сообщила о том, что украинские спецслужбы задержала Цемаха на территории, контролируемой сепаратистами.

Дочь Цемаха связывает задержание отца с тем, что в 2014 году он был начальником противовоздушной обороны в Снежном. Однако, по её словам, Цемах занял этот пост в вооружённых формированиях сепаратистов в октябре, уже после авиакатастрофы.