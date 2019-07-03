Премьер-министр Нидерландов обсудил с Путиным MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию вокруг катастрофы малазийского "Боинга", выполнявшего рейс MH17 над территорией Украины. В июне прокуратура Нидерландов сообщила, что выдвинула обвинения в причастности к катастрофе троим гражданам России и одному украинцу, воевавшим на стороне пророссийских сепаратистов на востоке Украины.

О разговоре с Путиным Рютте сообщил нидерландской RTL Nieuws. По его словам, беседа состоялась на полях июньского саммита Двадцатки в японской Осаке. Он не раскрыл детали разговора, заявив, что переговоры должны быть конфиденциальными из-за деликатности темы. "Эта ситуация — по-прежнему открытая рана для Нидерландов и всего мира, и я буду пользоваться каждой возможностью обсудить её с российским президентом", — сказал он. Пресс-служба Кремля разговор пока не комментировала и о встрече не сообщала.

19 июня прокуратура Нидерландов выдвинула официальные обвинения в убийстве против троих граждан России и одного гражданина Украины, воевавших на сторонне самопровозглашённой на территории Украины "Донецкой народной республики". Под подозрение попали бывший командующего силами сепаратистов Игорь Стрелков (настоящая фамилия Гиркин), его заместитель Сергей Дубинский (позывной Хмурый), заместитель Дубинского Олег Пулатов (Гюрза) и Леонид Харченко (Крот).

Следствие считает, что четверо представителей сепаратистов несут ответственность за организацию доставки зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого предположительно был сбит самолёт "Малайзийских авиалиний", из России на неконтролируемую властями Киева территорию Украины.

Россия свою причастность к катастрофе категорически отрицает. В феврале правительствам Нидерландов и Австралии впервые за почти пять лет удалось установить с Москвой дипломатические контакты для выяснения правовой ответственности России в связи с гибелью пассажирского самолёта.