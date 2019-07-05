Военные Судана договорились о распределении власти с оппозицией

Военные Судана договорились с оппозицией о создании совместного переходного совета, который будет управлять страной до проведения выборов. Стороны конфликта пытались достичь соглашения с конца апреля, когда армией был свергнут правящий более 30 лет президент Омар аль-Башир.

Согласно договорённостям, в совет войдут пять военных и столько же представителей оппозиции. В органе будет заседать еще одно гражданское лицо, согласованное обеими сторонами. При этом до апреля 2021 года этим дополнительным, одиннадцатым членом всё же будет представитель военных. Полномочия переходного органа истекают осенью 2022 года, после этого в Судане должны быть организованы выборы.

Кроме этого стороны согласились создать независимую комиссию, которая будет расследовать беспорядки, возникшие после свержения президента аль-Башира. В результате них погибли не менее сотни человек, в основном протестующих против власти военных граждан.

Достижение соглашения приветствовали сторонники оппозиции, которые вышли на улицы Хартума после объявления результатов переговоров, передаёт Al Jazeera. При этом они указывают на то, что пока неизвестно, будут ли эффективно выполняться договорённости, сообщает телеканал.