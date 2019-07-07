Умереть от восторга. Эфир в 19.05

Политика аффекта в музейном пространстве. Сакральное пространство и высокая эмоция в классическом музее. Обращение к травме и аффекту в военных музеях и музеях тоталитаризма.

Музей как искусство памяти и как пространство публичной истории. Что такое классический музей и современный постмузей? Дидактика старого музея против спектакулярности и интерактивности постмузея.

Музей как просветительский проект, кладбище, репрезентация травмы. Музей: миф о Золотом веке или разговор о правах человека? Музеи памяти ХХ века: Варшава, Берлин, Мемфис, Вильнюс, Львов. Музеи Холокоста и музеи гражданских прав.

Выставка Валентина Серова как блокбастер. Музей Гулага как пространство музея памяти.

Сборник статей “Политика аффекта. Музей как пространство публичной истории”. Обсуждают историк Вера Дубина, музеолог Зинаида Бонами, социолог Елена Рождественская. В записи историки Егор Исаев и Артем Кравченко, культуролог Екатерина Суверина.

Ведет программу Елена Фанайлова