В Лондоне проходит самый многочисленный гей-парад

В Лондоне проходит ежегодный гей-парад, который ныне стал крупнейшим в истории по числу участников. Шествие началось на Портленд-плейс, пересекло Оксфорд-серкус и далее по Риджент-стрит, Трафальгарской площади и Уайтхоллу дошло до здания парламента.

Мэр Лондона Садик Хан в заявлении приветствовал его участников, сообщает Би-би-си.



В этом году ЛГБТ-активисты и сочувствующие отмечают полувековой юбилей важнейшего для них события – "Стоунволлского бунта" в Нью-Йорке. В ночь на 28 июня 1969 года полиция намеревалась провести рейд в баре "Стоунволл-инн", известном как место сбора геев, что по тем временам являлось обычной практикой. Этой попытке силой воспротивились либерально настроенные жители богемного квартала Гринвич-вилледж. Акции протеста продолжались несколько дней.



В память о Стоунволле гей-парады во всем мире обычно проводятся в конце июня - начале июля. Два года назад британские гей-активисты праздновали другую важную годовщину – 50-летие декриминализации гомосексуализма в Англии и Уэльсе.



Мэр Лондона Садик Хан считает, что в борьбе за равноправие "достигнут огромный, огромный прогресс, но успокаиваться рано". Не далее как в мае этого года лесбийская пара была избита в лондонском ночном автобусе группой молодых людей. В этом году к мероприятию впервые официально примкнула английская футбольная ассоциация.