Правительство предложило повысить ставку акциза на вино на 70%

Правительство России предложило с 2020 года поднять ставки акцизов на вино. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на проект поправок в Налоговый кодекс. В ближайшее время их внесут в Государственную думу, сказал пресс-секретарь российского премьера Олег Осипов.

Ставку акциза на тихие вина предлагается повысить на 72 процента - с 18 до 31 рубля за литр. На игристые вина на 11 процентов - с 36 до 40 рублей.

Таким образом, как пишет газета, чиновники решили привести в соответствие ставки акцизов на различный алкоголь с сопоставимым содержанием спирта и равной степенью вредности продукции. Методику расчета в правительстве уточнять не стали.

Поправки уравняют акциз на российские и импортные вина, что устранит несоответствие российского законодательства нормам Всемирной торговой организации. При этом производители вина из российского винограда получат льготу по акцизу, рассказал президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

Правительство также предложило уравнять ставки акциза на винные напитки без добавления спирта с акцизами на вино. В Минфине объяснили, что это позволит устранить необоснованное преимущество винных напитков перед качественными игристыми винами.

Виноторговые компании не согласны с повышением акцизов и предупредили, что оно приведет к росту розничных цен и увеличению контрафакта на рынке. Президент компании Simple, крупнейшего в России импортера вин, Максим Каширин считает, что повышение цен заставит массового потребителя переключиться с качественного вина на более крепкие и вредные для здоровья напитки.