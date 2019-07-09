Тереза Мэй поддержала посла, назвавшего Трампа "некомпетентным"

Тереза Мэй поддержала посла Великобритании в США Кима Даррока в его конфликте с Дональдом Трампом. Причиной конфликта стала утечка секретных телеграм Даррока для британского МИДа. В них посол называет президента США "некомпетентным", а его администрацию – "неумелой". Трамп после этого заявил, что больше не будет работать с Дарроком. "В США его не любят и не думают о нём хорошо", – добавил Трамп.

В пресс-службе премьер-министра Великобритании, несмотря на это, заявили, что посол "по-прежнему пользуется полной поддержкой". "Утечка выборочных выдержек не отражает близость и уважение в наших отношениях [с США]. В то же время мы подчеркнули важность того, чтобы послы могли давать честные оценки политики в своей стране", – заявил представитель Терезы Мэй.