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Тереза Мэй поддержала посла, назвавшего Трампа "некомпетентным"

Дональд Трамп и Тереза Мэй

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Тереза Мэй поддержала посла Великобритании в США Кима Даррока в его конфликте с Дональдом Трампом. Причиной конфликта стала утечка секретных телеграм Даррока для британского МИДа. В них посол называет президента США "некомпетентным", а его администрацию – "неумелой". Трамп после этого заявил, что больше не будет работать с Дарроком. "В США его не любят и не думают о нём хорошо", – добавил Трамп.

В пресс-службе премьер-министра Великобритании, несмотря на это, заявили, что посол "по-прежнему пользуется полной поддержкой". "Утечка выборочных выдержек не отражает близость и уважение в наших отношениях [с США]. В то же время мы подчеркнули важность того, чтобы послы могли давать честные оценки политики в своей стране", – заявил представитель Терезы Мэй.

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