Райффайзенбанк начал выдавать кредиты через мессенджеры

Райффайзенбанк начинает выдачу кредитов через социальные сети и мессенджеры. Сервис предназначен для привлечения новых клиентов в городах, где нет отделений банка, сообщает РБК.
Тестирование нового сервиса банк ведёт с мая. Он действует во "ВКонтакте", Telegram и Viber. Охват составил 50 городов с населением свыше 100 тысяч жителей. Наибольшей популярностью во время пробного периода пользовались заявки через Viber и "ВКонтакте", на третьем месте – запрещенный в России Telegram.
До конца лета банк планирует расширить возможность подачи заявок на кредит дистанционно ещё в десятках городов, где его отделения уже есть.
Райффайзенбанк работает по направлению дистанционного кредитования с начала 2019 года. За полгода работы сервиса было подано 100 тысяч заявок и выдано кредитов более чем на 500 миллионов рублей.
- В апреле 2019 года Центробанк России выражал обеспокоенность закредитованностью населения России. Статистика показывает, что самые бедные россияне получают самую большую долговую нагрузку. Также по мнению аналитиков регулятора, рост ВВП в стране снизился бы до нуля, если бы не увеличение числа кредитов.
- С апреля 2018 года по апрель 2019-го кредитные организации выдали займов на сумму более 7 триллионов рублей. По данным Центробанка, в январе 2019 года задолженность физических лиц перед банковскими организациями составила более 15 триллионов рублей – это почти половина объёма золотовалютных резервов России.
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