Райффайзенбанк начал выдавать кредиты через мессенджеры

Райффайзенбанк начинает выдачу кредитов через социальные сети и мессенджеры. Сервис предназначен для привлечения новых клиентов в городах, где нет отделений банка, сообщает РБК.

Тестирование нового сервиса банк ведёт с мая. Он действует во "ВКонтакте", Telegram и Viber. Охват составил 50 городов с населением свыше 100 тысяч жителей. Наибольшей популярностью во время пробного периода пользовались заявки через Viber и "ВКонтакте", на третьем месте – запрещенный в России Telegram.

До конца лета банк планирует расширить возможность подачи заявок на кредит дистанционно ещё в десятках городов, где его отделения уже есть.

Райффайзенбанк работает по направлению дистанционного кредитования с начала 2019 года. За полгода работы сервиса было подано 100 тысяч заявок и выдано кредитов более чем на 500 миллионов рублей.