Роману Удоту отменили меру пресечения в виде домашнего ареста

Московский областной суд во вторник отменил домашний арест для члена совета движения "Голос" Романа Удота. Меру пресечения ему изменили на запрет определённых действий - ему запрещено покидать квартиру в ночное время, общаться с участниками дела и пользоваться интернетом и мобильной связью, - сообщает "Медиазона".

Домашний арест Удоту назначил в мае суд в подмосковных Химках. Члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" обвиняют в угрозе убийством журналистке НТВ Александре Мирошниченко.​ Такой угрозой следствие считает фразу "Я вас убью", которую Удот крикнул сотрудникам НТВ, которые преследовали его в аэропорту. Корреспонденты телеканала снимали Удота на телефон. Он вызвал полицию, чтобы написать заявление о нарушении неприкосновенности частной жизни. Однако полицейские задержали самого Удота.

Инцидент произошёл в прошлом году. За несколько дней до него на НТВ вышел фильм, дискредитирующий "Голос".

Правозащитный центр "Мемориал" признал Удота политзаключённым. По мнению правозащитников, в его действиях отсутствовал состав преступления, поскольку он не прибегал к физическому насилию и не угрожал потерпевшим оружием.