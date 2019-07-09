Pussy Riot выпустила клип об экологическом кризисе в России

Музыкальная группа Pussy Riot опубликовала видеоклип на песню "Чёрные снежки" об экологическом кризисе в России.
Также солистка группы Надежда Толоконникова написала письмо, в котором обратилась к президенту России Владимиру Путину. В нём она пишет о своём родном городе Норильске, который считается одним из самых загрязнённых в России, о работе корпораций, которые используют природные ресурсы, и об экологической ситуации в стране.
В январе – марте 2019 года Pussy Riot провела серию акций "Чёрные снежки" в защиту природы и экологии.
- В июне 2019 года общественная организация "Зелёный патруль" назвала самые грязные регионы России. Это Красноярский край, Иркутская, Нижегородская, Оренбургская, Свердловская и Челябинская области. В феврале жители 30 российских регионов вышли на экологические акции под общим лозунгом "Россия не помойка".
- По данным Министерства природных ресурсов и экологии России на 2018 год, процесс "глобального потепления" в России проходит намного быстрее, чем в среднем на земном шаре.
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