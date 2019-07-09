Pussy Riot выпустила клип об экологическом кризисе в России

Музыкальная группа Pussy Riot опубликовала видеоклип на песню "Чёрные снежки" об экологическом кризисе в России.

Также солистка группы Надежда Толоконникова написала письмо, в котором обратилась к президенту России Владимиру Путину. В нём она пишет о своём родном городе Норильске, который считается одним из самых загрязнённых в России, о работе корпораций, которые используют природные ресурсы, и об экологической ситуации в стране.

В январе – марте 2019 года Pussy Riot провела серию акций "Чёрные снежки" в защиту природы и экологии.