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Pussy Riot выпустила клип об экологическом кризисе в России

Участницы панк-группы Pussy Riot в масках

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Музыкальная группа Pussy Riot опубликовала видеоклип на песню "Чёрные снежки" об экологическом кризисе в России.

Также солистка группы Надежда Толоконникова написала письмо, в котором обратилась к президенту России Владимиру Путину. В нём она пишет о своём родном городе Норильске, который считается одним из самых загрязнённых в России, о работе корпораций, которые используют природные ресурсы, и об экологической ситуации в стране.

В январе – марте 2019 года Pussy Riot провела серию акций "Чёрные снежки" в защиту природы и экологии.

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