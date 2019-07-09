Осужденный депутат пожаловался на пыточные условия содержания во ФСИН

В Красноярске осужденный за взятку депутат горсовета Аркадий Волков назвал пыточными условия во ФСИН и в конвойных помещениях судов. Об этом сообщает издание "Проспект Мира" со ссылкой на письмо экс-депутата бывшему коллеге. Волков сообщил о ненадлежащих условиях содержания арестанта и унижении человеческого достоинства.



Бывший депутат выразил недовольство клетками в залах суда, которые, по его словам, похожи на вольеры для безнадзорных домашних животных. Волков также пожаловался на отсутствие в конвойных помещениях туалета, антисанитарию и питание консервами для спецконтингента СИЗО. Он считает, что эти меры не оправданны с точки зрения безопасности и нарушают Европейскую конвенцию по защите прав и свобод. Своего бывшего коллегу Волков попросил разобраться в ситуации.

В мае этого года суд в Красноярске признал виновным бывшего депутата горсовета Аркадия Волкова в мошенничестве и получении взяток в крупном размере. Его приговорили к семи годам колонии. Причиной стало финансирование благотворительного социального проекта "Машина добрых дел", которым занимался Волков.

По версии следствия, депутат пообещал покровительство управляющим и ресурсоснабжающим предприятиям за трудоустройство сотрудников проекта, призванного помогать социально незащищенным людям. Работники, занятые в проекте, якобы приезжали к ветеранам, пенсионерам, инвалидам и бесплатно помогали с ремонтом, заменой электрики и сантехники. Фирмы должны были платить этим рабочим зарплату, хотя в действительности в компаниях они не работали ни дня. На отказ депутат угрожал руководителям предприятий "неприятностями". Работники "Машины добрых дел", фиктивно трудоустроенные в фирмы, в общей сложности получили более полумиллиона рублей.