В Мосгоризбиркоме назвали "попыткой давления" петицию деятелей культуры и науки с требованием допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов.

В пресс-службе ведомства заявили, что руководствуются только требованиями закона и конституции и что все кандидаты равны перед избирательными комиссиями.

Во вторник на платформе Change.org была опубликована петиция в виде открытого письма к руководителю администрации президента России Антону Вайно, его заму Сергею Кириенко, мэру Москвы Сергею Собянину, председателю ЦИК Элле Памфиловой и главе Мосгоризбиркома Валентину Горбунову. Авторы письма считают, что власти используют все имеющиеся административные рычаги для недопуска неугодных кандидатов до выборов и усиления монополии "Единой России".

В петиции отмечается, что, даже собрав необходимое количество подписей, независимые кандидаты оказываются "безоружными перед произволом избирательной комиссии, которая может с лёгкостью забраковать настоящие подписи по формальным признакам". Из-за этого значительная часть граждан не получает возможности проголосовать за своего кандидата, что приводит в итоге к радикализации протеста.

В связи с этим авторы петиции требуют от властей прекратить использовать административное давление, допустить всех независимых кандидатов к выборам в Московскую городскую думу и обеспечить проведение честных выборов.

Под обращением поставили свои подписи десятки известных деятелей культуры и науки, бизнесменов и журналистов. Среди них – писатели Людмила Улицкая и Виктор Шендерович, поэт Лев Рубинштейн, академик Мариэтта Чудакова, основатель компании "Би Лайн" Дмитрий Зимин, актрисы Наталья Фатеева и Елена Коренева, актёры Максим Суханов и Алексей Серебряков, музыкант Алексей Кортнев, карикатурист Сергей Ёлкин и многие другие.

Всего к середине среды петицию подписали свыше четырёх с половиной тысяч человек.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Для участия в них независимым кандидатам нужно за месяц собрать 3% подписей в свою поддержку от числа зарегистрированных в округе избирателей. Сейчас сбор подписей завершается. Последний день сдачи документов в Московскую городскую избирательную комиссию – 6 июля.

При этом кандидаты от несистемной оппозиции всё чаще жалуются на административное давление и провокации в свой адрес, а в Петербурге, где также пройдут выборы, независимые кандидаты сообщают о регулярных нападениях на них и невозможность сдать в избирательные комиссии уже собранные документы.

В среду в нескольких телеграм-каналах появилась информация о том, что на фоне скандалов вокруг предстоящих выборов у главы ЦИК Эллы Памфиловой случился нервный срыв, в связи с чем она была госпитализирована в одну из столичных клиник.

Якобы это произошло после её спора с первым заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко о возможном снижении муниципального фильтра. Отмечалось, что Памфилова около месяца не появляется на рабочем месте и не принимает участия в заседаниях ЦИК.

Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев опроверг эту информацию. По его словам, причиной отсутствия Памфиловой на работе стала операция на плечевом суставе, после которой ей пришлось долго носить поддерживающую конструкцию. Булаев отметил, что рассказать об этом ему разрешила сама Памфилова, что она в курсе всех дел и скоро вернётся к работе.