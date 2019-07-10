Прокуратура Магаданской области: кормить голубей можно

Прокуратура Магаданской области на своём официальном сайте дала разъяснение жителям Магадана о возможности их привлечения к административной ответственности за кормление голубей в городе.

Ранее мэр Магадана Юрий Гришан приравнял это к разбрасыванию мусора и ввёл штрафы от 2,5 до 5 тысяч рублей.

"Голуби создают в нашем городе не меньше проблем, чем чайки и собаки", - заявил мэр. "Надеемся, что это поможет воздействовать на жителей, которые, несмотря на все просьбы и объяснения, продолжают кормить птиц", - уточняли, в свою очередь, в администрации Магадана.

В разъяснении прокуратуры Магаданской области говорится, что "действующим законодательством административная ответственность за кормление птиц не установлена".

Мэру Магадана указано о "необходимости решения вопроса о демонтаже вывесок с объявлениями о запрете" подкармливания голубей.