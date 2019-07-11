В Греции в результате шторма погибли иностранные туристы

На полуострове Халкидики на северо-востоке Греции во время сильного шторма погибли, по меньшей мере,шесть иностранных туристов, в том числе – двое россиян. Об этом ообщает Рейтер. На мужчину и его двухлетнего сына упало дерево неподалёку от отеля в местечке Неа-Потидея.

По данным греческих СМИ, среди погибших есть туристы из Чехии и Румынии. По предварительным сведениям, чешская супружеская пара погибла в результате того, что ураганный ветер перевернул их жилой автоприцеп. Женщина с восьмилетним ребёнком из Румынии погибли, когда обрушилась части кровли ресторана в городке Неа-Плагия.

В результате шторма более ста человек получили ранения. Местные власти объявили режим чрезвычайного положения на полуострове.

Непогода с градом и ураганным ветром пришла на смену 40-градусной жаре в Греции. Серия штормов обрушилась на этой неделе также на север Испании, юг Франции, Италию и ряд балканских стран.