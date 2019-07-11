В Харькове восстановлен снесённый националистами бюст Жукову

Городские власти Харькова вновь установили бюст советского военачальника Георгия Жукова. 2 июня он был снесён в ходе акции протеста националистов. Фотографии памятника выложил у себя в фейсбуке мэр города Георгий Кернес.

Бюст маршалу Жукову был снесён в ходе акции протеста против съезда политической партии "Доверяй делам". Проукраинские активисты считают, что участие этой партии в выборах в Верховную раду – попытка реванша представителей Партии регионов, лишившейся власти в стране после событий Евромайдана в 2014 году.

Сторонники памятника Жукову и другим советским военачальникам считают, что они не подпали под закон о декоммунизации. С этим не согласны националисты и украинский Институт национальной памяти. Глава организации Владимир Вятрович ранее заявлял, что восстановление памяти Жукову может быть расценено как уголовное преступление, по которому Кернесу могут грозить до 10 лет лишения свободы.