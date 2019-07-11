В Харькове восстановлен снесённый националистами бюст Жукову

Городские власти Харькова вновь установили бюст советского военачальника Георгия Жукова. 2 июня он был снесён в ходе акции протеста националистов. Фотографии памятника выложил у себя в фейсбуке мэр города Георгий Кернес.
Бюст маршалу Жукову был снесён в ходе акции протеста против съезда политической партии "Доверяй делам". Проукраинские активисты считают, что участие этой партии в выборах в Верховную раду – попытка реванша представителей Партии регионов, лишившейся власти в стране после событий Евромайдана в 2014 году.
Сторонники памятника Жукову и другим советским военачальникам считают, что они не подпали под закон о декоммунизации. С этим не согласны националисты и украинский Институт национальной памяти. Глава организации Владимир Вятрович ранее заявлял, что восстановление памяти Жукову может быть расценено как уголовное преступление, по которому Кернесу могут грозить до 10 лет лишения свободы.
- В 2016 году носящий имя Жукова центральный проспект Харькова был переименован в честь советского генерала, украинца Петра Григоренко. В 1964 году он был арестован за антисоветскую деятельность, а позднее занялся правозащитой, основав, в частности, Украинскую Хельсинкскую группу. В июне городской совет Харькова постановил переименовать проспект обратно.
- Закон о декоммунизации был принят Верховной радой Украины в апреле 2015 года. Кроме запрета на использование советской символики документ также содержит предписание о демонтаже памятников коммунистическим деятелям и переименовании названных в их честь населенных пунктов и улиц.
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