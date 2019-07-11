Спецназ вновь не пустил слушателей в суд над Евгением Куракиным

В Московском областном суде, где в четверг рассматривалась апелляция на арест лидера подмосковного отделения "Яблока" Евгения Куракина, спецназ службы судебных приставов вновь не пустил в зал большинство журналистов и слушателей, хотя заседание было объявлено открытым и в помещении были свободные места.

Корреспондент Радио Свобода сообщил, что в зале суда при этом находилось около 15 неизвестных людей, которых провели туда заранее. Во время заседания они свободно выходили и входили обратно через служебный вход, закрытый для посторонних.

Журналисты, которые не попали в зал, обратились с жалобой к пресс-секретарю Московского областного суда. В ответ она сообщила, что связаться с кем-то, кто мог бы оперативно отреагировать на ситуацию, у неё не получилось: в частности, председателя суда не оказалось на рабочем месте.

На самом заседании стороне защиты было отказано в ходатайстве о доступе всех слушателей в зал, а также в ходатайстве об отводе судьи. В середине слушаний суд распорядился удалить из зала адвоката обвиняемого Дмитрия Трунина - якобы за нарушение запрета на ведение видеосъемки. Сам Трунин заявил, что видео не снимал, а делал аудиозапись заседания на диктофон.

В итоге суд отказал защите в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил Куракина под стражей до 9 августа.