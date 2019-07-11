Спецназ вновь не пустил слушателей в суд над Евгением Куракиным

В Московском областном суде, где в четверг рассматривалась апелляция на арест лидера подмосковного отделения "Яблока" Евгения Куракина, спецназ службы судебных приставов вновь не пустил в зал большинство журналистов и слушателей, хотя заседание было объявлено открытым и в помещении были свободные места.
Корреспондент Радио Свобода сообщил, что в зале суда при этом находилось около 15 неизвестных людей, которых провели туда заранее. Во время заседания они свободно выходили и входили обратно через служебный вход, закрытый для посторонних.
Журналисты, которые не попали в зал, обратились с жалобой к пресс-секретарю Московского областного суда. В ответ она сообщила, что связаться с кем-то, кто мог бы оперативно отреагировать на ситуацию, у неё не получилось: в частности, председателя суда не оказалось на рабочем месте.
На самом заседании стороне защиты было отказано в ходатайстве о доступе всех слушателей в зал, а также в ходатайстве об отводе судьи. В середине слушаний суд распорядился удалить из зала адвоката обвиняемого Дмитрия Трунина - якобы за нарушение запрета на ведение видеосъемки. Сам Трунин заявил, что видео не снимал, а делал аудиозапись заседания на диктофон.
В итоге суд отказал защите в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил Куракина под стражей до 9 августа.
- Лидера отделения партии "Яблоко" в подмосковном городе Реутов Евгения Куракина арестовали в начале июня после того, как он пришёл в прокуратуру подать заявление против вырубки городского парка. Куракина обвинили в мошенничестве по делу, которое было возбуждено ещё в 2012 году, когда он был председателем ТСЖ. Обвиняемый уже проводил по нему полтора года под арестом и вышел под залог в три миллиона рублей.
- Оппозиционер считает, что его преследование связано с критикой подмосковных властей и попытками помешать фальсификациям на выборах. Ранее Куракин несколько раз был арестован по административным статьям.
- 10 июля Реутовский городской суд сократил Куракину время для ознакомления с материалами уголовного дела, назначив срок для этого в две недели. При этом в зал заседаний не пустили слушателей и журналистов, а сотрудники службы судебных приставов, надевшие на лица балаклавы, избили журналиста Олега Еланчика и задержали ещё пять человек.
- Правозащитный центр "Мемориал" признал преследование Куракина по уголовному делу о мошенничестве политически мотивированным.