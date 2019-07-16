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Дороги к свободе

Украина перед выборами. Эфир в 20:32

Здание Верховной Рады Украины

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Досрочные парламентские выборы в Украине: кто выиграет?

О возможных итогах и последствиях досрочных парламентских выборов в Украине Виталий Портников беседует с депутатом Верховной Рады Украины Леонидом Емцем и политологом Олегом Саакяном. Эфир в 20:32.

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