Украина перед выборами. Эфир в 20:32

О возможных итогах и последствиях досрочных парламентских выборов в Украине Виталий Портников беседует с депутатом Верховной Рады Украины Леонидом Емцем и политологом Олегом Саакяном. Эфир в 20:32.
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Досрочные парламентские выборы в Украине: кто выиграет?
О возможных итогах и последствиях досрочных парламентских выборов в Украине Виталий Портников беседует с депутатом Верховной Рады Украины Леонидом Емцем и политологом Олегом Саакяном. Эфир в 20:32.
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