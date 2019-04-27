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Дороги к свободе

Украина: уроки второго тура. Эфир в 17:05

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Шоумен побеждает политика

Каковы причины и последствия волеизъявления украинских избирателей? Об этом Виталий Портников расспрашивает социолога Ирину Бекешкину и политтехнолога Сергея Гайдая. Эфир в 17:05.

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