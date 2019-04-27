Украина: уроки второго тура. Эфир в 17:05

Каковы причины и последствия волеизъявления украинских избирателей? Об этом Виталий Портников расспрашивает социолога Ирину Бекешкину и политтехнолога Сергея Гайдая. Эфир в 17:05.
Шоумен побеждает политика
Каковы причины и последствия волеизъявления украинских избирателей? Об этом Виталий Портников расспрашивает социолога Ирину Бекешкину и политтехнолога Сергея Гайдая. Эфир в 17:05.
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