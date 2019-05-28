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Дороги к свободе

Парламентские выборы: усиление Зеленского. Эфир в 20:30

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Как парламентские выборы повлияют на позиции нового президента Украины?

Виталий Портников обсуждает проведение внеочередных выборов в украинский парламент с политологами Виктором Тараном, Николаем Данилюком и Глебом Павловским. Эфир в 20:30.

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