Парламентские выборы: усиление Зеленского. Эфир в 20:30

Виталий Портников обсуждает проведение внеочередных выборов в украинский парламент с политологами Виктором Тараном, Николаем Данилюком и Глебом Павловским. Эфир в 20:30.
Как парламентские выборы повлияют на позиции нового президента Украины?
Виталий Портников обсуждает проведение внеочередных выборов в украинский парламент с политологами Виктором Тараном, Николаем Данилюком и Глебом Павловским. Эфир в 20:30.
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