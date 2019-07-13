Россияне стали тратить большую часть доходов на еду

Доля расходов россиян на продукты питания выросла во втором квартале 2019 года в годовом выражении, свидетельствует ежеквартальное исследование Сбербанка. Это может свидетельствовать об обеднении населения. Продовольственная инфляция в России проходит на фоне падения реальных доходов населения.

Во втором квартале 2019 года доля расходов на продукты в годовом выражении составила 38,9% против 38,2% за аналогичный период 2018 года, цитирует опрос банка РБК. На еду приходится большая часть расходов граждан, отмечает издание. Чем выше доля расходов на продовольствие, тем ниже доля среднего класса в экономике, отмечает один из опрошенных изданием аналитиков.

Реальные доходы населения России падали на протяжении 2014–2017 годов, а в 2018 году они показали околонулевой рост в 0,1 процента, следует из данных Росстата. Падение продолжилось и в первом квартале 2019 года. Цены на продукты тем временем выросли.