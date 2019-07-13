Россияне стали тратить большую часть доходов на еду

Доля расходов россиян на продукты питания выросла во втором квартале 2019 года в годовом выражении, свидетельствует ежеквартальное исследование Сбербанка. Это может свидетельствовать об обеднении населения. Продовольственная инфляция в России проходит на фоне падения реальных доходов населения.
Во втором квартале 2019 года доля расходов на продукты в годовом выражении составила 38,9% против 38,2% за аналогичный период 2018 года, цитирует опрос банка РБК. На еду приходится большая часть расходов граждан, отмечает издание. Чем выше доля расходов на продовольствие, тем ниже доля среднего класса в экономике, отмечает один из опрошенных изданием аналитиков.
Реальные доходы населения России падали на протяжении 2014–2017 годов, а в 2018 году они показали околонулевой рост в 0,1 процента, следует из данных Росстата. Падение продолжилось и в первом квартале 2019 года. Цены на продукты тем временем выросли.
- В конце мая исследовательский центр "Ромир" опубликовал исследование, согласно которому почти четверть россиян (24%) экономит на еде. За год доля таких респондентов увеличилась с 17 процентов
- В июне одна из крупнейших торговых сетей страны — "Перекрёсток" анонсировала выпуск карты для покупки продуктов в кредит. В апреле Центробанк России выразил обеспокоенность закредитованностью населения России. Статистика показывает, что самые бедные россияне получают самую большую долговую нагрузку, писала Русская служба Би-би-си.
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