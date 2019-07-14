Правда о пришельцах, мертвые вдоль дорог и кража затонувших подлодок

1. В США более 800 тысяч человек собираются штурмовать секретную военную базу "Зона 51" в Неваде, где, по некоторым сообщениям, хранятся захваченные летающие тарелки и содержатся пленные инопланетяне. Штурм намечен на 20 сентября. Желающий выяснить правду народ самоорганизуется в Фейсбуке. Акцию объявили после того, как в недавнем интервью президент Трамп не стал ни отрицать, ни подтверждать, что военные пилоты США наблюдали инопланетные объекты. Несколько месяцев назад в СМИ попала информация о том, что американский флот издал для своих пилотов новые инструкции о правилах поведения при встрече с летающими тарелками, а также видеозаписи странных летающих объектов, сделанные из военных самолётов.

2. Кавалер Ордена Британской империи, бывший председатель Общества охраны здоровья и консультант правительства Джон Эштон предлагает создать "зеленые похоронные коридоры" вдоль автомобильных дорог. Мертвых предлагается хоронить на обочинах шоссе в биоразлагаемых гробах. Это позволит решить сразу несколько проблем: перегруженности кладбищ, невостребованности земли вдоль автомагистралей и дефицита зеленых насаждений в стране.

3. Завершившийся в Финляндии первый чемпионат мира по вязанию под хэви-метал выиграла команда японских сумоистов во главе с гейшей.

4. Война с пластиком принесла первую жертву. Сейчас многие города и страны запрещают продажу одноразовых пластиковых предметов и, в частности, пластиковых соломинок, из-за вреда, который они наносят окружающей среде. Одной из стран, где вводится этот запрет, стала Великобритания. Он вступит в силу только в апреле следующего года, но многие кафе начали отказываться от пластиковых соломинок уже сейчас. Сначала им на замену пришли соломинки из плотной бумаги, но это оказалось плохим решением: бумажные соломинки размокают и превращаются в черт знает что. Так что теперь магазины, предприятия общественного питания и сознательные граждане переходят на многоразовые металлические соломинки. И это уже привело к трагедии: 60-летняя англичанка, держа в руке стакан с металлической соломинкой, споткнулась и упала на эту соломинку. Соломинка проткнула ей левый глаз и привела к повреждению мозга и смерти.

5. У берегов Малайзии бесследно пропали две голландские подводные лодки, затонувшие там во время Второй мировой войны (перед войной граничащая с Малайзией Индонезия была колонией Нидерландов и в её территориальных водах происходили морские сражения между союзными британско-голландскими силами и японцами). На одной из лодок находились останки 79 членов команды. Голландское правительство предполагает, что подлодки были похищены охотниками за металлоломом. В 2016 году у берегов той же Малайзии пропали три затонувших голландских военных корабля с останками 2200 моряков. После этого правительства Нидерландов и Малайзии подписали соглашение, согласно которому Малайзия обязуется охранять подводные могилы голландских моряков. Но соглашение, как видно, не помогает.

6. Американские экономисты, использовав данные из Facebook, установили, что жители Нью-Йорка дружат в основном с теми, до кого проще добраться на транспорте. Чем меньше пересадок метро между вами и другим человеком, тем больше вероятность, что он окажется у вас в друзьях. А в каком количестве пересадок от вас живут ваши друзья?



7. Искусственный интеллект впервые обыграл в покер лучших профессионалов-людей на турнире по игре вшестером. До этого компьютерные покерные программы уже обыгрывали лучших профессиональных игроков, но только в партиях один на один. Странно, что победа ИИ над людьми на покерном турнире случилась так поздно — ведь программе, в отличие от людей, нет необходимости делать покер-фейс, у неё вообще нет лица.

8. Но ИИ не только играет в азартные игры. Австралийские медики представили первую в мире вакцину, полностью созданную искусственным интеллектом. Люди участвовали только на этапе обучения программы (которой «скармливали» состав разных вакцин и информацию об их эффективности), и в клинических испытаниях изобретенных ИИ препаратов. Изобретенной ИИ вакциной от гриппа уже начали прививать первых людей.

9. Кстати, о гриппе — британские медики обнаружили что его вирус убивает клетки рака мочевого пузыря. Первый этап клинических испытаний показал, что фактически у всех пациентов в результате подсадки в мочевой пузырь вируса гриппа опухоль сократилась, а у одного полностью исчезла всего за неделю.

​10. Джефф Безос продолжает наступать на пятки Илону Маску: в мае состоялся очередной запуск многоразового космического корабля New Shepard принадлежащей Безосу космической компании Blue Origin, в середине июня компания провела успешный тест ракетного двигателя BE-7 для посадочного модуля для высадки на Луну Blue Moon, а теперь Amazon запросил у американских властей разрешение запустить в космос 3236 спутников, которые будут раздавать широкополосный интернет даже в самые труднодоступные районы планеты. Программа по их запуску называется Kuiper Project. Возглавляет проект бывший инженер аналогичного проекта по раздаче бесплатного интернета со спутников Starlink, который был недавно уволен Илоном Маском в рамках реорганизации компании SpaceX.