Лучшие друзья собак и главные враги женщин

1. В этом году в штаб-квартире компании Amazon в Сиэтле зарегистрировано более 7000 собак, которые приходят «на работу» вместе со своими хозяевами. Это примерно на 1000 больше, чем в прошлом. Своих собак с собой в офис приводит каждый седьмой сотрудник этой фирмы. Amazon занимает первое место в ежегодном рейтинге самых доброжелательных к собакам компаний, публикуемом сайтом собачников Rover.com. Сотрудникам не просто разрешено брать четвероногих друзей на работу; в офисном здании компании можно купить еду для собак или оставить их в специальном «собачьем детском саду», если хозяину нужно присутствовать на совещании.

2. Мы уже дважды писали о том, что люди, возможно, совсем не такие плохие создания, как принято думать. Сначала, в феврале 2018, были поставлены под сомнение результаты эксперимента Мильграма (в котором испытуемые били людей электрическим током), а в июне того же года появились документальные свидетельства того, что Стэнфордский тюремный эксперимент был по сути фальсификацией и его описание не соответствовало действительности. Теперь грозит развалиться и ещё один знаменитый пример человеческой порочности — так называемый "эффект свидетеля", согласно которому чем больше людей является свидетелями насилия, тем меньше вероятность того, что жертве кто-то поможет. Объясняется это тем, что каждый из свидетелей якобы ждет, что помогать будет кто-то другой, а он лучше постоит в сторонке, в безопасности. Эффект известен с 1968 года, после серии экспериментов Джона Дарли и Биба Латане, и его как доказанную истину преподают студентам психологии. Но теперь, полвека спустя, психологи из Университета Ланкастера отсмотрели документальную хронику многочисленных случаев насилия, которые были засняты на видео, и обнаружили, что в 90% случаев жертве кто-то помогал. Более того, в прямом противоречии с утверждениями Дарли и Латане, чем больше людей присутствовало при инциденте, тем больше оказалась вероятность, что кто-то из них вмешается и остановит насилие.



3. Даже у насекомых не всё определяется врожденными инстинктами. Североамериканские бабочки-монархи каждый год преодолевают огромное расстояние, мигригуя из северных штатов США и Канады в Мексику, чтобы пережить там зиму. Но, как выяснилось, монархи, выращенные в неволе, не могут мигрировать так же, как их дикие сородичи, потому что не способны правильно определять направление на юг. Кстати, ещё до этого выяснилось, что монархи, перевезенные в теплые места, такие, как Гавайи, Африка и Австралия, перестают мигрировать, поскольку там для них в этом нет необходимости.

4. Политехнический университет Эйндховена в Голландии решил исправить гендерный дисбаланс среди профессорского состава. В данный момент в университете 29% женщин среди доцентов и 15% среди профессоров. Руководство хочет довести этот процент до 50% и 35% соответственно и поэтому в ближайшие полгода не будет принимать на работу мужчин. На все вакансии будут рассматриваться только кандидаты женского пола. Мужчины смогут претендовать на академические посты, только если за эти 6 месяцев их не удастся заполнить женщинами, но и в этом случае среди кандидатов на каждую вакантную должность должна быть как минимум одна женщина

5. Американские исследователи установили, что если количество научных статей, публикуемых женщинами, занимающимися информатикой, будет расти нынешними темпами, то женщины в этой области знаний достигнут паритета с мужчинами по количеству публикаций только к 2137 году. В био-медицинских науках это произойдет значительно раньше — к 2050 году. Другое подобное исследование, проведенное в прошлом году, тоже установило, что из всех областей научных публикаций, женщины слабее всего представлены в информатике и физике. По мнению авторов исследования, это скорее всего объясняется распространенными среди физиков и специалистов по информатике предубеждениями в отношении женщин.

6. Глобальный опрос об отношении к вакцинам неожиданно показал, что с наибольшим недоверием к ним относятся во Франции. Треть французов (33%) считает вакцинацию опасной. На втором месте Габон (26%), на третьем Того (25%). Россия – на четвертом (24%). Интересно, что чем богаче регион, тем больше в нём людей, сомневающихся в безопасности вакцин. Так, в Западной Европе только 59% считают вакцины безопасными (остальные либо считают их опасными, либо не имеют определенного мнения), а в Восточной Африке в безопасности вакцин уверено 92% населения. Та же тенденция наблюдается и отдельно на большинстве континентов. В Азии в безопасности вакцин больше всего сомневаются в Японии, Южной Корее и на Тайване, а верят в их безопасность больше всего в Индии и Бангладеш. В Северной Америке больше всего в безопасности вакцин сомневаются жители США и Канады, а меньше всего – жители Никарагуа и Венесуэлы. В бывшем СССР (кроме Прибалтики) с наибольшим скепсисом к вакцинам относятся в Украине, Белоруссии и России, а с наибольшим доверием – в Узбекистане, Туркменистане и Киргизии.

7. Помните камнеежку из детских историй и анекдотов? Так вот, учёные её обнаружили. Описанный в последнем номере журнала Proceedings of Royal Society вид корабельного червя Lithoredo abatanica (корабельные черви – на самом деле не черви, а моллюски, обитающие на Филиппинах) ест не древесину, как все его известные сородичи, а, натурально, камни. И испражняется песком. Каким образом у них это получается, ученые пока не понимают — в организме обычных корабельных червей живут бактерии, которые помогают им переваривать древесину, но какие бактерии могут помочь переваривать камни, никто не знает. Более того, ученые считают, что в камнях не может содержаться никаких питательных элементов, то есть питается Lithoredo abatanica не камнями, а чем-то другим. Зачем он при этом ест камни и откуда получает питательные вещества, науке не известно.



8. Жители немецкого городка Остриц не смогли помешать проведению запланированного в их городе неонацистского музыкального фестиваля “Щит и меч” (Schild und Schwert - SS), но по крайней мере сумели испортить настроение его посетителям. Они скупили в местных магазинах всё оставшееся в продаже пиво, оставив неонацистов без любимого напитка (продавать пиво на самом фестивале запретил суд). Видимо, потому что об этом стало известно заранее, посещаемость “Щита и меча” в этом году резко упала: если в 2018-м на него приехало 1200 любителей музыки, то в этом году – в два раза меньше.

9. В арабском мире падает религиозность. Согласно результатам проведенного недавно опроса, по сравнению с 2012-2014 годами количество арабов, считающих себя не религиозными, выросло с 8% до 13%. Этот процент всё равно кажется очень маленьким, но в отдельных странах он значительно выше: в Тунисе количество не религиозных людей выросло с приблизительно 16% до 31%, В Ливии — с 11% до 25%. Среди молодежи эти цифры ещё выше. Одновременно в арабских странах резко упало доверие к религиозным лидерам (например, в Ираке оно снизилось с 42% до 12%, в Судане — с 49% до 24%, на Палестинских территориях — с 48% до 22%) и фундаменталистским исламским организациям. Настолько же сильно упало и доверие к фундаменталистским организациям — таким, как Мусульманское братство, Хамас и Хезболла.

10. Американские издатели религиозной литературы просят Трампа не вводить таможенные пошлины на китайскую печатную продукцию. Оказывается, большая часть продающихся в США Библий отпечатана в Китае, поскольку только там умеют в промышленных количествах печатать тексты на тончайшей бумаге, которая используется для издания Священного Писания. Американские издатели называют тариф «Налог на Библии». Интересно, где печатаются Библии, издающиеся в России — бумага в них тоже очень тонкая.