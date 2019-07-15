Задержанную на акции в Москве Любовь Соболь отпустили из ОВД

Кандидат в депутаты Московской городской думы, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которую задержали в воскресенье на несанкционированной акции в Москве в поддержку независимых кандидатов на выборы, отпустили из полиции.

У Соболь есть маленький ребёнок, а закон запрещает задерживать на срок более трёх часов женщин, имеющих детей до 14 лет.

По словам Соболь, на нее составили два протокола по статьям "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" – за попытку побега из ОВД -и "Нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Любовь Соболь объяснила, что пыталась сбежать из отдела полиции, так как считает свое задержание незаконным. По её словам, она имеет право проводить агитацию, пока ей официально не отказали в статусе кандидата в депутаты.

Также Соболь прокомментировала слова главного редактора радиостанции "Эхо Москвы"Алексея Венедиктова, который у себя в твиттере заявил, что замечания графологов к подписям — это промежуточные экспертизы, а не окончательная ведомость.

Если это было бы так, то её должны были бы зарегистрировать, считает Соболь. Ранее избирком признал недействительными почти 15 процентов подписей в её поддержку при допустимом браке в 10 процентов. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов обвинил Любовь Соболь в давлении на избирательные комиссии.

В Москве вчера состоялась мирная акция протеста за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму. Активисты прошли к мэрии Москвы, а затем к зданию Московской городской избирательной комиссии. Там они провели сидячую забастовку, после чего полиция с применением силы разогнала участников акции. Были задержаны 39 человек, среди них — организаторы акции Любовь Соболь, Юлия Галямина и Илья Яшин.

Соболь сообщила, что подобные акции будут проходить каждый вечер на Трубной площади в Москве.

Ранее Мосгоризбирком отказал в регистрации всем самовыдвиженцам на статус кандидатов в депутаты по 43-му избирательному округу. В итоге до выборов были допущены только трое – представители парламентских партий КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". По закону им не требуется собирать подписи.