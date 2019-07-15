Суд оправдал координатора штаба Навального в Челябинске

Мировой судья судебного участка №2 Сосновского района Челябинской области оправдал координатора регионального штаба Алексея Навального Бориса Золотаревского, которого обвиняли внападении на охранника "Русской медной компании". Об этом написал в твиттере глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Золотаревского обвиняли в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Он стал подозреваемым по делу из-за инцидента, который произошел весной прошлого года. Тогда активисты "СТОП ГОК" приехали на место строительства горно-обогатительного комбината (ГОКа), чтобы провести акцию протеста.

Золотаревский рассказывал, что их окружили сотрудники частного охранного предприятия "Русской медной компании», которая строит комбинат, вырвали у него пакет с плакатом и флажками и пытались помешать видеосъемке. Охранники также толкали и били активистов ногами.

Однако позже по заявлению одного из охранников полиция возбудила уголовное дело против Золотаревского. Профессиональный боксер Кирилл Орлов настаивал, что получил травму после того, как его толкнул Золотаревский. Он утверждал, что активист якобы причинил ему "острую физическую боль в области сердца".

Челябинское экологическое движение "Стоп ГОК" борется против строительства Томинского горно-обогатительного комбината и разработки медного месторождения. Работы, по мнению активистов, нанесут непоправимый ущерб экосистеме области, загрязнят почву и Шершневское водохранилище – главный источник питьевой воды для Челябинска и пригородов..