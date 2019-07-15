Кандидата в депутаты Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму

Кандидата в депутаты Московской городской думы Илью Яшина официально сняли с выборов. Об этом оппозиционный политик сообщил на своей странице в Facebook.

В избиркоме Москвы заявили, что в подписях за Яшина превышена доля брака. По словам оппозиционера, члены комиссии отклонили его жалобу на результаты проверки и не стали слушать избирателей, которые пришли подтвердить, что они авторы подписей. Их письменные подтверждения также отказались рассматривать.

По словам Яшина, ещё одной причиной по которой его сняли с выборов стал его канала на видеохостинге YouTube. В избиркоме заявили, что оппозиционер якобы "использовал административный ресурс", когда оставлял ссылки на свои видео на сайте муниципального округа.

Ранее десятки оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы заявили о том, что подписи, которые они собрали в свою поддержку для регистрации на выборы, незаконно бракуются городской избирательной комиссией. По словам оппозиционеров, сотрудники комиссии сознательно делали ошибки в их именах и фамилиях, чтобы потом на этом основании признать подписи недействительными. Также зафиксированы случаи, когда кандидатам заявляли, что люди поставившие за них подписи умерли или не существуют.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут в единый день голосования 8 сентября. Для участия в них кандидатам не от парламентских партий необходимо было собрать несколько тысяч подписей избирателей, зарегистрированных в соответствующих округах.