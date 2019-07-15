В Москве проходит акция в поддержку независимых кандидатов. LIVE

В Москве на Трубной площади проходит встреча с независимыми кандидатами в Московскою городскую думу. Радио Свобода ведёт прямую трансляцию с акции.

Ранее кандидаты в депутаты Любовь Соболь и Иван Жданов призвали москвичей выходить каждый день в семь часов вечера на Трубную площадь и требовать регистрации независимых кандидатов.

Десятки оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы заявили о том, что подписи, которые они собрали в свою поддержку для регистрации на выборы, незаконно бракуются городской избирательной комиссией. По словам оппозиционеров, сотрудники комиссии сознательно делали ошибки в их именах и фамилиях, чтобы потом на этом основании признать подписи недействительными. Также зафиксированы случаи, когда кандидатам заявляли, что люди поставившие за них подписи умерли или не существуют.

В воскресенье независимые кандидаты провели в центре Москвы акцию протеста против недопуска их до выборов. В районе Пушкинской площади собрались несколько тысяч человек, которые потом дошли до городской мэрии и объявили бессрочную забастовку возле здания Мосгоризбиркома. Они требовали встречи с главой комиссии Валентином Горбуновым. Акцию протеста разогнали сотрудники полиции, применив грубую силу. Было задержано 39 человек. Троим из них понадобилась госпитализация.