РКН потребовал удалить непристойное изображение флага РФ в Инстаграме

Роскомнадзор потребовал от Instagram удалить картинку, якобы оскорбляющую российский флаг, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства. С требованием ограничить доступ к картинке обратилась Генпрокуратура. После этого компания Instagram внесла страницу, на которой появилось изображение, в единый реестр запрещённой информации.

Накануне Роскомнадзор выдвинул к Facebook требование заблокировать одну из страниц в социальной сети после того, как на ней появилась картинка свастики на фоне герба России. На прошлой неделе из-за непристойного изображения на фоне российского флага в сообществе MDK уведомление от ведомства получило "ВКонтакте".

29 марта в России вступили в силу законы об оскорблении власти и символов государства. В соответствии с ними владельцы интернет-ресурса обязаны удалять оскорбительную публикацию в течение суток после получения уведомления.

За публикации, якобы оскорбляющие власти, с административными мерами, в том числе штрафами, также сталкиваются пользователи интернета.