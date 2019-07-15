Жителя Великого Устюга оштрафовали за комментарий про Путина

Суд в Великом Устюге Вологодской области оштрафовал местного жителя Евгения Барсукова на 30 тысяч рублейпо закону о неуважение к власти из-за комментария о Путине во "ВКонтакте". На постановление, опубликованное на сайте суда,обратило внимание "МБХ медиа".
Решение вынесли ещё 9 июля. Поводом для административного дела стал комментарий Барсукова в паблике "Великий Устюг Информ" от 29 апреля.
"37 лямов деревянных копейки че судить человека надо путина ******к растрелу приговорить и всех его ******", - написал Барсуков в комментарии к новости о том, что местного чиновника будут судить за разрешение на незаконную вырубку леса на 35, 7 миллионов рублей.
Евгений Барсуков полностью признал вину.
- В России 29 марта вступил в силу закон об оскорблении власти и государственных символов в интернете. За нарушение граждане наказываются штрафом до 100 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток. При повторном нарушении штраф может быть увеличен до 200 тысяч рублей.
- Большая часть случаев связана с оскорблением Владимира Путина.
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