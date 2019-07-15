Жителя Великого Устюга оштрафовали за комментарий про Путина

Суд в Великом Устюге Вологодской области оштрафовал местного жителя Евгения Барсукова на 30 тысяч рублейпо закону о неуважение к власти из-за комментария о Путине во "ВКонтакте". На постановление, опубликованное на сайте суда,обратило внимание "МБХ медиа".

Решение вынесли ещё 9 июля. Поводом для административного дела стал комментарий Барсукова в паблике "Великий Устюг Информ" от 29 апреля.

"37 лямов деревянных копейки че судить человека надо путина ******к растрелу приговорить и всех его ******", - написал Барсуков в комментарии к новости о том, что местного чиновника будут судить за разрешение на незаконную вырубку леса на 35, 7 миллионов рублей.

Евгений Барсуков полностью признал вину.