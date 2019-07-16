Отказ РФ в регистрации трём ЛГБТ-организациям признан незаконным

Европейский суд по правам человека признал незаконным отказ российских властей зарегистрировать на территории страны три ЛГБТ-организации. Речь идёт о московском движении за равенство браков, тюменском "Радужном доме" и "Сочи Прайд-хайс". Все они получили отказы в период с 2006 по 2011 годы.

Власти ссылались не только на формальные нарушения, но и на угрозу моральным основам общества, а также правам россиян, выступающих против однополых отношений. Отказы также аргументировались тем, что деятельность ЛГБТ-организаций может привести к снижению численности населения России.

В случае с "Радужным домом" чиновники сослались на Семейный кодекс и назвали организацию экстремистской, утверждая, что она представляет угрозу территориальной целостности России.

ЕСПЧ постановил, что российские власти нарушили статьи Конвенции, гарантирующие право на свободу объединения и на запрет дискриминации по признаку сексуальной ориентации.

Главе "Радужного дома" Ивану Жданову присудили компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч евро, ему также возместили судебные издержки. Ещё двое заявителей Кирилл Непомнящий и Александр Наумчик получили по 13 тысяч евро.