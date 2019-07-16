Соратник Зеленского: обмен заключенными с РФ согласован

Замглавы офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил о достижении договорённости с Россией по поводу обмена заключёнными. По его словам, обмены могут начаться в течение месяца.

Вадим Пристайко уточнил, что пока согласовано возвращение на родину не всех украинцев, а "определённого количества, как мы назвали, наших пленников". Пристайко добавил, что задачей украинского руководства остаётся разблокирование процесса обмена "всех на всех".

Переговоры по вопросу "конкретных людей" сейчас ведутся на уровне "уполномоченных групп", а не в "нормандском формате", заявил замглавы офиса президента Украины. По всей вероятности, речь идёт об омбудсменах России и Украины Татьяне Москальковой и Людмиле Денисовой – в понедельник они провели встречу по этому вопросу в Киеве.

Ранее сообщалось, что во вторник представители обеих стран продолжат переговоры в Москве.

Кроме вопроса об украинских моряках, задержанных у берегов аннексированного Крыма, Москалькова и Денисова обсудили случай арестованного на Украине главного редактора агентства РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского, обвиняемого в госизмене.

Накануне глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Россия может выдать Украине задержанных моряков. Ранее об этом говорил бывший президент страны Пётр Порошенко. Он связал это с решением Международного трибунала ООН по морскому праву, который в мае обязал Москву освободить украинские экипажи и сами корабли, принадлежащие Украине.

Тема обмена заключёнными на прошлой неделе обсуждалась в ходе первого телефонного разговора между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.