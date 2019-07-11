Путин впервые поговорил с Зеленским. Они обсудили ситуацию в Донбассе

Президент России Владимир Путин впервые поговорил с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы стран по телефону обсудили ситуацию на востоке Украины и обмен пленными.

Президенты также обсудили возможность переговоров в "нормандском формате". Ранее Путин выдвинул условия для проведения переговоров с Зеленским. По словам российского президента, новую встречу в глав стран "нормандской четвёрки" можно будет организовать только после выборов в Верховную Раду Украины и формирования в этой стране нового правительства. При этом Путин отметил, что не против расширить формат переговоров.

В рамках "нормандского формата" ситуация в Донбассе обсуждалась лидерами Франции, Германии, Украины и России. Зеленский предложил организовать новые переговоры в Минске, добавив в этот список США.

На это ранее отреагировал глава МИД России Сергей Лавров. Он заявил, что предложение будет рассмотрено, но подчеркнул при этом, что Зеленскому следовало обсудить это с Москвой "сначала по дипломатическим каналам, а не публично через фейсбук".