Министр экологии Франции ушёл в отставку из-за роскошных ужинов

Министр экологии Франции ушёл в отставку после длившегося более недели скандала, в ходе которого Франсуа Де Рюжи обвинили в злоупотреблении деньгами налогоплательщиков. Чиновник тратил крупные суммы на дорогостоящие ужины для гостей, в меню которых появлялись в том числе омары и французские вина самого высокого качества.

Сам Де Рюжи отстаивал право на их организацию, назвав их "встречами с гражданским обществом". Подав в отставку, французский министр экологии заявил, что стал жертвой "медийного линчевания".

Траты, на которые изначально обратило внимание расследовательское издание Mediapart, касались периода, когда Де Рюжи был председателем Национального собрания Франции. Основная часть банкетов проходила в Париже, их якобы организовала жена политика, журналистка гламур-издания Gala.

Стоимость некоторых сортов вина, которые разливались на ужинах, по оценкам СМИ достигала 500 евро за бутылку. Кроме этого, на банкетах гостей угощали дорогим типом больших омаров, что вызвало протесты экологических активистов. Те утверждали, что должность министра экологии не должен занимать человек, который организует потребление этого всё более редкого морского животного.

Позднее также оказалось, что Франсуа де Рюжи использовал бюджетные деньги для проведения ремонта стоимостью в 63 тысячи евро в своей служебной квартире. Кроме этого, политик снимал на льготных условиях принадлежащее государству жильё в городе Нант на западе Франции.

Франсуа де Рюжи заявил о намерении подать иск о диффамации в отношении выявившего эти факты издания. "С начала прошлой недели Mediapart нападает на меня, основываясь на украденных фотографиях, сплетнях, обобщениях и фактах, не связанных с моей должностью", –​отметил министр в коммюнике.

В Mediapart в свою очередь утверждают, что опубликованная информация имеет общественную значимость и что деятельность, доходы и конфликты интересов политиков должны контролироваться обществом.