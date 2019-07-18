Серафимы на белом. Александра Вагнер – о Филаретовом детище

Константинопольский (или Вселенский) патриархат пока никак не отреагировал на действия почётного патриарха Филарета, который не только созвал так называемый собор для восстановления Украинской православной церкви Киевского патриархата, но и подал иск в суд для того, чтобы обновить её светскую регистрацию. Это тоже определенный знак: Православная церковь Украины имеет достаточно полномочий и самостоятельности справляться сама. Чтобы развеять все сомнения, митрополит Киевский Епифаний накануне в очередной раз подтвердил, что Филарет остается иерархом ПЦУ и что "мы не будем уподобляться Российской православной церкви, которая уничтожает, если человек оступился... В основе должна быть любовь".

Видимо, такое объяснение было необходимо. Много шума наделало интервью Филарета телеканалу "Россия 24", в котором он повторил все, что говорил в последний месяц: назвал томос, предоставленный Украине Вселенским патриархатом, ошибкой "из-за условий, прописанных в этом документе"; раскритиковал необходимость создания экзархата Константинопольской церкви (то есть, её украинского представительства), что означает выведение крупных церковных структур вроде монастырей из подчинения митрополита Епифания (они находились в ведении самого Филарета, когда существовал Киевский патриархат); пожаловался на невозможность окормлять верующих за рубежом, и, наконец, на отсутствие статуса патриархата у второй по величине православной церкви в мире после Русской. Многих церковных деятелей возмутило не то, что говорилось (позиция Филарета была известна и ранее), а то, что "наш патриарх" дал интервью журналистам канала, которых он еще недавно не пустил бы на порог. Филарет и сам назвал "Россию 24" вражеским каналом, но с оговоркой: он рассказал и ему правду, а все СМИ, которые поддерживают Киевский патриархат, могут обратиться к нему за интервью.

"Болезнь превратила его в фактически союзника Москвы в борьбе против томоса… Пользуясь болезнью патриарха, Москва унижает и уничтожает его, а он этого уже не способен понять. Спецслужбы Кремля мстят за то, что он когда-то порвал с ними. Сейчас, через много лет, появилась возможность расплаты, сделав так, что их враг сам себя унижает и уничтожает, – написал пресс-секретарь Православной церкви Украины, совсем недавно один из помощников Филарета в Киевском патриархате Евстратий Зоря. – Внешне вроде бы все осталось привычным. Но я не могу себе даже представить, чтобы наш патриарх давал интервью кремлевским пропагандистам, зная, для чего оно им нужно – чтобы дальше разрушать Украину".

Филарет теперь делает то, против чего воевал столько лет, и воевал осознанно и последовательно. Но в истории есть масса похожих примеров. И простое объяснение, болезнь, кажется не совсем достаточным. Да, Филарет стар, но если бы он был болен, то не смог бы так хорошо формулировать свои мысли, а он их – как это ни удивительно в его 90-летнем возрасте – излагает ясно. В нескольких выступлениях Филарета последнего месяца (с той поры, как в киевском Владимирском храме состоялся собор), можно отыскать мотивы, которые вели патриарха к его решению.

Киевский патриархат, который Филарет пытается восстановить (он даже подал в суд иск, добиваясь признания ничтожным аннулирования устава Киевского патриархата приказом министерства культуры Украины), – его детище. Для создания этой организации он отторгнул то, что сформировало его как человека и как пастыря, – Русскую православную церковь, главой которой он имел шанс стать. Ведь в июне 1990 года на архиерейском соборе РПЦ Филарета избрали в числе одного из трех кандидатов на патриарший престол, но его соперник, митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий, набрал в два раза больше голосов. Именно Филарет после смерти патриарха Пимена был назначен местоблюстителем, то есть считался наиболее вероятным кандидатом в патриархи. Не будь последующих событий, у него сохранялась бы возможность возглавить Русскую православную церковь, заняв пост, которое ныне занимает патриарх Кирилл.

Пусть разбежались все союзники, пусть уже никто не способен понять, ради чего нужно бессмысленное оправдательное бормотание, он – патриарх, и он незыблемо стоит на своём

В последние годы существования СССР Филарет возглавлял Украинский экзархат Русской православной церкви, который тогда сотрясали волнения, подобные нынешним. В конце 1980-х в Западной Украине РПЦ стали массово покидать священники вместе с приходами, из-за того, что в перестроечную пору было позволено возродить традиционную для этого региона Украинскую греко-католическую церковь, а также основать Украинскую автокефальную православную церковь, независимую от Москвы. В связи с этим Филарет стал добиваться относительной автономии в управлении экзархатом. Так в октябре 1990 года возникла Украинская православная церковь, а её глава получил право пользоваться титулом "митрополит Киевский и всея Украины". Алексий торжественно доставил Патриаршую грамоту в Киев, но вскоре Украина провозгласила независимость, и Филарет попросил уже не формальной, а канонической автокефалии. РПЦ отреагировала крайне негативно. Именно тогда было составлено первое украинское обращение к Вселенскому патриарху с просьбой отменить решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата (именно это недавно и случилось, когда Украине было решено предоставить томос). А затем последовало отлучение от церкви и лишение Филарета всех степеней священства.

Чуть было не став на рубеже 1990-х годов патриархом, Филарет остался всего-то с несколькими епископами и ритуальной поддержкой первого президента Украины Леонида Кравчука. Не зря он теперь с обидой говорит в своих интервью, что и Евстратий Зоря, и сам глава ПЦУ Епифаний – это его дети тоже, ведь они получали образование, в созданной патриархом Киевской духовной академии. Храмы и монастыри, которые Филарет собирал все эти годы в единую церковь, меняют статус, его церковь – видоизменяется до неузнаваемости, его дети выросли и поступают как им заблагорассудится. Почётный патриарх забывает, правда, о том, что его детище так быстро набирало вес и рост в том числе потому, что все эти годы не гасла надежда на получение признания, автокефалии. Именно поэтому тысячи священников и десятки епископов отдавали свою жизнь служению в его церкви – они верили, что стоят за правду.

Евстратий Зоря пишет, что Филарет превратился в союзника Москвы, но мне кажется, что это союзничество – не в желании насолить новой и признанной Православной церкви Украины, а в страхе перемен. Именно страх перемен (теперь его называют "майданом") цементирует, например, российское общество до такой степени, что оно согласно вновь голосовать за Владимира Путина, вопреки закрытию школ и роддомов. Филарет согласен давать интервью "России 24", лишь бы не потерять висящую на волоске ничтожную надежду на то, что снова станет настоящим патриархом, с вышитыми на куколе золотыми нитками на белом поле серафимами, а не в строгой чёрной камилавке епископа, которую он надел во время объединительного собора Православной церкви Украины. И пусть разбежались все союзники, пусть уже никто не способен понять, ради чего нужно бессмысленное оправдательное бормотание, он – патриарх, и он незыблемо стоит на своём.

Александра Вагнер – журналист Радио Свобода

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