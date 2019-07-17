ЕС: Россия должна взять ответственность за гибель МН17

Российские власти должны взять на себя свою долю ответственности за гибель в небе над Донбассом малайзийского "Боинга", выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Об этом говорится в декларации Совета Евросоюза, принятой в канун пятой годовщины трагедии.

В документе содержится призыв к Москве полностью сотрудничать со следствием по этому делу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что позиция Москвы заключается в том, что она не будет относиться серьёзно к расследованию без своего участия.

19 июня прокуратура Нидерландов выдвинула официальные обвинения в убийстве против троих граждан России и одного гражданина Украины, воевавших на стороне сепаратистов на востоке Украины. Под подозрение попали бывший командующий силами "ДНР" Игорь Стрелков (настоящая фамилия Гиркин), его заместитель Сергей Дубинский (позывной Хмурый), заместитель Дубинского Олег Пулатов (Гюрза) и Леонид Харченко (Крот).

Следствие считает, что они несут ответственность за организацию доставки зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого, предположительно, был сбит самолёт "Малайзийских авиалиний" 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью Украины. Погибли все 298 человек на борту. В их числе – 193 голландца, 43 малайзийца, 27 австралийцев и 4 бельгийца.

Судебный процесс по делу MH17 должен начаться 9 марта 2020 года в Гаагском суде даже в отсутствие подозреваемых.

В Нидерландах сегодня пройдут траурные мероприятия памяти пассажиров и членов экипажа малазийского "Боинга".