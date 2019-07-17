"Проект" рассказал о фабриках ботов на выборах губернаторов

Представляющих действующую власть кандидатов на выборах губернаторов поддерживают в социальных сетях множество комментариев, отправленных с подставных аккаунтов. Боты иногда принадлежат конкурирующим между собой компаниям, и воюют не только с оппозицией, но и друг с другом. В Кремле признают, что такая работа неэффективна, но расходы на неё тем не менее закладываются в предвыборные бюджеты. Такие утверждения содержатся в расследовании издания "Проект", опубликованном 17 июня.

В сентябре в 16 регионах России пройдут выборы губернаторов. Журналисты проанализировали местные сообщества во "ВКонтакте" в этих субъектах и обнаружили как минимум в двенадцати из них поддельных пользователей, которые хвалят кремлевских кандидатов, а их оппонентов — ругают, используя для этого однотипные тезисы.

В качестве примера кандидатов, использующих поддержку со стороны ботов, издание приводит исполняющих обязанности губернаторов Санкт-Петербурга Александра Беглова, Забайкальского края Александра Осипова, Астраханской области Игоря Бабушкина, глав Республики Алтай Олега Хорохордина и Калмыкии Бату Хасикова.

В некоторых случаях комментаторам приходится быстро менять предпочтения — например, после смены кандидата от власти в Астраханской области, блогеры, хвалившие бывшего исполняющего обязанности главы региона, охранника Владимира Путина Сергея Морозова, вынуждены были переключиться на поддержку Бабушкина. "Проект" нашёл среди поддерживающих власть ботов людей, которые в разные дни изображают жителей разных регионов и даже стран.

Среди подрядчиков власти по поддержке ботов издание называет бывшего руководителя проекта "Сеть сторонников Путина" Владимира Табака, прославившегося созданием эротического календаря в поддержку президента России и бывшего пресс-секретаря движения "Наши" Кристину Потупчик, её издание ранее называло крупным подрядчиком Кремля на рынке телеграм-каналов.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя для издания практику найма ботов, заявил, что в Кремле об использовании ботов в поддержку на выборах не слышали. «Прекрасно всем известно, что эти боты не имеют никакой эффективности. Поэтому это бесполезно использовать. И, если это кто-то использует, то это просто, что называется, пускать деньги на ветер», — отметил Песков.