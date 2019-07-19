Снос независимых. Александр Рыклин – о том, что возмутило немногих

Это классический русский сюжет – когда герой сказки получает задания, которые сначала кажутся невыполнимыми, но всё же справляется с ними. Однако если проводить параллели с нынешними выборами в Московскую гордуму, то обнаруживается одно серьёзное различие. Иван-дурак, которому помогает всего лишь маленькая уродливая лошадь, твердо уверен в своей окончательной победе. Главное – решить проблему. Независимые кандидаты тоже выполнили условия вздорного царя – собрали столько подписей в свою поддержку, сколько он потребовал, но их все равно бортанули. Могли же, например, дать новое задание: привести Царь-девицу или перстень со дна морского поднять, но нет – просто выкинули за дверь.

Шумная история с выдвижением независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, что состоятся в начале сентября, фактически закончилась 16 июля, когда окружные избирательные комиссии практически всем им отказали в регистрации, постановив, что доброкачественных подписей граждан, собранных этими кандидатами, недостаточно для преодоления барьера. Конечно, будут ещё апелляции, суды, но по опыту мы знаем, что все эти меры помогают редко. Власть приняла твёрдое решение не допускать оппозиционеров до выборов, и вряд ли уже это решение изменит. Арсенал мер, которыми воспользовались технологи тех, кто за власть, поражает воображение. Мы стали свидетелями провокаций в виде вбросов фальшивых подписных листов, в команды кандидатов внедрялись диверсанты, в базу МВД загружались ошибочные данные, "нарисованными" признавались абсолютно реальные подписи и т. д. и т. п. Все эти мерзости немедленно разоблачились и обнародовались, а на итоговые совещания в ОИКи, на которых окончательно решался вопрос о регистрации, кандидаты привели живых людей, чьи подписи графологи признали фальшивыми. Ничего не помогло.

Уважаемая Наталья Геворкян на страницах "Свободы" утверждает, что мэрия поступает крайне недальновидно, столь плотно задраивая люки. Дескать, такая герметизация политического пространства в Москве ведет к дальнейшему росту общественного негодования, что чревато непредсказуемыми последствиями. Вынужден не согласиться с этой точкой зрения. Напротив, мне представляется, что в этот раз власти поступили умнее, чем обычно. Они тщательно обдумали и точно просчитали своё решение о снятии независимых кандидатов с пробега посередине дистанции.

14 июля, когда вся демократическая оппозиция, включая Алексея Навального, объявила общий сбор в Новопушкинском сквере с целью повлиять на решение о регистрации своих кандидатов, никакого особого "усиления" в столице не было. Не было ни километровых оцеплений, ни толп ОМОНа, ни специальной техники, перегораживавшей улицы. Более того, протестующим дали спокойно помитинговать в сквере, потом позволили пройти сначала до здания московской мэрии на Тверской, а позже – на Моховую улицу к зданию Мосгоризбиркома. Такая неожиданная терпимость к уличному протесту объясняется просто: власти в этот момент уже точно знали, что действительно массовым он в этот раз не станет. Пара тысяч человек могут сколько угодно долго ходить по центру столицы, выкрикивать любые лозунги, и это в конечном итоге ни к чему не приведет. Так и случилось: власти дождались, когда большинство протестующих разойдется, а потом разогнали оставшихся, задержав несколько десятков человек, включая, разумеется, и кандидатов в депутаты Мосгордумы. Другими словами, Сергей Собянин сделал всё возможное, чтобы сохранить реноме просвещенного правителя, старающегося по возможности избегать излишне жестких мер.

Альтернативное решение – регистрация даже части политиков из оппозиционного списка – как раз привело бы к дальнейшему повышению градуса протестной активности. Кандидаты вели бы шумную избирательную кампанию еще полтора месяца, а, учитывая, что некоторые из них (например, Илья Яшин) имели реальные шансы на итоговую победу, процедура по фальсификации выборов обещала стать трудоемкой и весьма скандальной. Так, зачем же до этого доводить, когда с минимальными издержками всё можно закончить прямо сейчас?

Тема уличного протеста с подачи Яшина возникла в тот момент, когда уже стало понятно, что команду оппозиционеров готовят к сносу

Мы уже точно знаем, что сломать сценарий мэрии и администрации президента мог только действительно массовый выход граждан на улицу в поддержку своих кандидатов. Совсем недавняя история с журналистом "Медузы" Иваном Голуновым подтверждает данный тезис весьма убедительно. Тем более изначально складывалось впечатление, что тема московских выборов действительно завладела умами большого числа вменяемых ответственных граждан. Страсти в либеральном сегменте русскоязычного Фейсбука кипели нешуточные. Однако этим дело и ограничилось. Почему так случилось – сложный вопрос. Возможно, внимание общественности к выборам в Мосгордуму оказалось экспертами и независимой прессой сильно преувеличенным, и обычных граждан выборные сюжеты больше не увлекают. Они вполне закономерно давно разуверились в перспективах позитивных перемен с помощью процедуры, которую и выборами уже язык не поворачивается назвать. Свою роль, несомненно, сыграли и тактические просчеты лидеров нынешней избирательной кампании. Они изначально не настраивали своих сторонников на то, что в конечном итоге всё равно судьба их кандидатов будет решаться на улице. Тема уличного протеста с подачи Яшина возникла в тот момент, когда уже стало понятно, что команду оппозиционеров готовят к сносу.

Есть ли какой-нибудь положительный эффект от нынешней избирательной кампании? С моей точки зрения – несомненно. Думаю, оппозиционные лидеры поймут наконец необходимость внесения коренных изменений в расстановку приоритетов своей политической повестки. Опора на формат (в данном случае на выборы), который вы ни в какой его части не контролируете, и так выглядит сомнительной затеей. А в ситуации, когда он, формат этот, уже и у граждан не вызывает никакого особого энтузиазма, дальнейшее участие в нём ведет к политическому самоубийству.

Александр Рыклин – московский журналист

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