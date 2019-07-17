Бывший канцлер Австрии вошёл в совет директоров РЖД

Бывший канцлер Австрии Кристиан Керн стал независимым членом совета директоров российской госкомпании РЖД. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Центр раскрытия корпоративной информации агентства "Интерфакс".

По данным портала, первым в списке независимых директоров компании числится некий "Керн К.", который, по утверждению Deutsche Welle, и является бывшим канцлером Австрии. Кроме него у "Российских железных дорог" еще двое независимых и одиннадцать директоров, представляющих единственного акционера компании – Российскую Федерацию. При этом только в случае Керна отсутствует информация о занимаемой вне структур РЖД должности.

Информацию о его назначении пока не прокомментировали ни представитель госкомпании, ни сам бывший лидер Австрии.