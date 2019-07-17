Бывший канцлер Австрии вошёл в совет директоров РЖД

Бывший канцлер Австрии Кристиан Керн стал независимым членом совета директоров российской госкомпании РЖД. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Центр раскрытия корпоративной информации агентства "Интерфакс".
По данным портала, первым в списке независимых директоров компании числится некий "Керн К.", который, по утверждению Deutsche Welle, и является бывшим канцлером Австрии. Кроме него у "Российских железных дорог" еще двое независимых и одиннадцать директоров, представляющих единственного акционера компании – Российскую Федерацию. При этом только в случае Керна отсутствует информация о занимаемой вне структур РЖД должности.
Информацию о его назначении пока не прокомментировали ни представитель госкомпании, ни сам бывший лидер Австрии.
- Кристиан Керн возглавлял австрийское правительство с мая 2016 по декабрь 2017 года. В это время Керн также был председателем Социал-демократической партии Австрии. Раньше он руководил австрийской железнодорожной госкомпанией ÖBB. После ухода в отставку политик стал сооснователем общественного форума "Сочинский диалог", о создании которого в марте 2019 года официально объявили главы МИД Австрии и России.
- 20 июня в совет директоров нефтяной компании "Лукойл" вошёл бывший канцлер от консервативной Австрийской народной партии Вольфганг Шюссель. C 2005 года пост председателя комитета акционеров Nord Stream AG занимает бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, ряд расследований утверждает, что он дружит с Владимиром Путиным. Контрольный пакет в компании, управляющей газопроводом "Северный поток", принадлежит российскому "Газпрому".
- 27 мая парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и всему правительству на фоне политического кризиса после отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Он ушёл в отставку 18 мая, после публикации в немецкой прессе видеозаписи его переговоров о получении денег от некой женщины, которая называла себя "племянницей Игоря Макарова, российского олигарха, близкого к Путину". На встрече обсуждалось возможное финансирование партии Штрахе со стороны России перед выборами в австрийский парламент.
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