Сотрудник банковского управления ФСБ признал вину в разбое

Сотрудник Службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов признал вину в разбое. Он заявил об этом в Московском окружном военном суде, сообщает Интерфакс.

Власов находится под стражей. Он написал явку с повинной, полностью признал свою вину и частично возместил ущерб. Однако суд отказал в просьбе перевести его под домашний арест.

Артур Власов обвиняется в участии в разбойном нападении группы офицеров спецслужбы на москвича Александра Юмаранова, который пытался обменять 136,5 миллиона рублей на доллары в одном из отделений банка "Металлург", уточняет РБК.

По данным издания, явку с повинной написал также офицер Центра специального назначения ФСБ Хетаг Маргиев. Он находится под домашним арестом.

5 июля военный суд в Москве арестовал семерых сотрудников ФСБ. Их проверяют на причастность к организованному преступному сообществу, мошенничеству и превышению должностных полномочий. СМИ писали, что в деле насчитывается от 5 до 12 эпизодов. Подробности приводились только об одном из них – об ограблении в банке под видом обыска на сумму в 140 или 170 миллионов рублей.