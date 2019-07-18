Иран захватил танкер в Персидском заливе

Патруль Корпуса стражей исламской революции захватил в Персидском заливе иностранный нефтеналивной танкер. На его борту находятся 12 человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на иранское государственное телевидение.

Под флагом какой страны шло судно, пока не уточняется. По данным Ирана, танкер перевозил контрабандное топливо.

16 июля стало известно о пропаже в Ормузском проливе танкера Riah под флагом Панамы. Судно перестало передавать свои координаты. Представитель иранского МИДа заявил, что у танкера возникли технические неполадки. Иранские военные отбуксировали танкер для ремонта.

11 мая как минимум четыре судна, находившиеся вблизи территориальных вод ОАЭ, подверглись нападениям. О жертвах, как и о разливе нефти, не сообщалось. Подробности инцидента остаются неизвестными.

4 июля морская пехота Великобритании задержала иранский нефтяной танкер Grace-1 в водах Гибралтара, шедший в Сирию в нарушение международных санкций. Тегеран обещал принять ответные меры.

9 июля иранские корабли попытались захватить британский нефтяной танкер, шедший в сопровождении фрегата Montrose. В Тегеране попытку захвата британского танкера отрицают.

В мае и июне США обвинили Тегеран и Корпус стражей исламской революции в атаках на танкеры в Оманском и Персидском заливах. Эти обвинения иранские власти также отвергли.