Полиция задержала шестилетнюю девочку на акции против свалки

В подмосковном Ликино-Дулёво полицейские снова жёстко разгоняют и задерживают участников акции, которые протестуют против строительства мусорного полигона. Активисты сообщают о четырёх пострадавших.​ По данным "МБХ медиа", задержаны около 10 человек, в их числе женщина с малолетним ребёнком.

Ранее сообщалось, что в подмосковной деревне началась вырубка леса на месте предполагаемого комплекса по переработке отходов. По словам активистки Ольги Савиной, рабочие собираются вырубить более 800 деревьев.

Местные жители с марта протестуют против строительства комплекса по переработке отходов и мусоросжигательного завода в лесу, где обитают краснокнижные животные. Строительством мусорного полигона руководит компания сына генпрокурора России Юрия Чайки ООО "Хартия".