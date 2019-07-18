Европарламент призвал Россию отпустить украинских моряков

Европейский парламент нового созыва принял резолюцию с призывом отпустить задержанных в России граждан Украины, в том числе украинских моряков. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

В резолюции парламентарии также призывают отпустить украинцев, задержанных на территориях, подконтрольных пророссийским сепаратистам, и предоставить полный список тех, кто находится в заключении в так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Парламентарии повторно осудили аннексию Крыма Россией и призвали Москву соблюдать нормы международного права.

Европарламент не принял поправку о сожалении по поводу возвращения российской делегации в ПАСЕ. Вместо этого депутаты выразили надежду, что это решение приведёт к немедленному улучшению соблюдения прав человека в России.

Ранее Владимир Зеленский предложил начать обмен заключёнными по принципу "всех на всех", включая украинских моряков, задержанных ФСБ России у берегов аннексированного Крыма в ноябре 2018 года. По словам Зеленского, это стало бы "нормальным" шагом в сторону прекращения войны и возобновления диалога между Россией и Украиной.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что Москва поддерживает обмен заключённых по принципу "всех на всех". Песков уточнил, что Россия и Украина пока по-разному понимают, как должен выглядеть такой обмен.