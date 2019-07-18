Путин и Лукашенко обсудили вопросы интеграции

Владимир Путин и Александр Лукашенко решили и дальше работать над развитием союзного государства между Россией и Белоруссией. Об этом они заявили на форуме регионов двух стран в Санкт-Петербурге.

Путин напомнил, что правительственная комиссия подготовила доклад по дальнейшему развитию Союзного государства. В первую очередь речь идет о сфере безопасности, военного дела, оборонного комплекса и экономики.

В свою очередь Лукашенко предложил Путину подготовить программу стратегии интеграции до начала декабря. По словам белорусского лидера, граждане двух стран ждут от президентов конкретного решения.

С конца прошлого года в СМИ появляются сообщения о том, что Кремль рассматривает идею присоединения Белоруссии к России. Среди потенциальных причин говорилось о возможности, которая в таком случае появилась бы у Путина, остаться главой государства. Официально в Кремле эти сообщения отвергают. Лукашенко неоднократно заявлял о возможности более глубокой интеграции с Россией, но выдвигал при этом собственные условия.