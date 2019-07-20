Президент Украины Владимир Зеленский созвал совещание об убийстве журналиста Павла Шеремета. Объявление об этом он разместил в своём фейсбуке в годовщину гибели журналиста. Три года назад редактор "Украинской правды" был взорван в Киеве, преступление не раскрыто.

Шеремет — белорусский оппозиционный журналист, много лет работавший в России, а за два года до гибели переехавший на Украину. 20 июля 2016 года на него было совершено покушение, ему подложили взрывчатку под автомобиль. Следствие считает профессиональную деятельность редактора "Украинской правды" основным мотивом преступления.

В Комитете защиты журналистов заявляли, что причастными к убийству могут быть власти Украины, России и Белоруссии и призвали провести международное расследование. Бывший президент Украины Пётр Порошенко называл раскрытие преступления "делом чести".

Утром 20 июля в Киеве на месте убийства Шеремета прошли траурные мероприятия в его память, сообщает Украинская служба Радио Свобода. На мероприятии присутствовали десятки журналистов. Участие в акции, среди прочих, взял временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

Офис Зеленского сообщил "Украинской правде", что дело взято на контроль новым президентом Украины. До сегодняшнего дня он не комментировал это преступление, но упоминал его в ходе предвыборных дебатов с Петром Порошенко.