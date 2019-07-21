Оборона Рейхстага, трубочки Трампа и мозговой имплант Маска

1. Когда шойговские юнармейцы будут в следующий раз брать Рейхстаг, им придется изрядно попотеть - если, конечно, он будет точной копией настоящего: перед зданием Рейхстага в Берлине, где теперь заседает парламент ФРГ Бундестаг, выроют ров в 2,5 метра глубиной и 10 метров шириной. По обе стороны рва будет стоять забор. Такое решение приняли главы парламентских фракций в интересах безопасности парламентариев и туристов. Снаружи рва планируется построить специальный пункт для приёма гостей. Там их будут проверять на оружие и взрывчатку и после этого проводить в здание по проложенному под рвом тоннелю. Проект стоимостью в 150 миллионов евро планируется закончить к 2023 году.

2. Гавайские активисты блокируют строительство гигантского Тридцатиметрового телескопа с зеркалом соответствующего диаметра. После окончания строительства телескоп должен стать вторым крупнейшим в мире, после Чрезвычайно большого телескопа с зеркалом диаметром 39,3 метра, строящегося сейчас в Чили на деньги Евросоюза. Крупнейший на данный момент оптический телескоп в мире, Большой Канарский телескоп, имеет зеркало диаметром всего 10,4 метра. Местом строительства телескопа была выбрана площадка на горе Мануа-Кеа на Гавайях, на высоте 4050 метров, всего в сотне метров от работающей на той же горе с 1997 года обсерватории Кека с двумя десятиметровыми телескопами, с помощью которых было открыто наибольшее количество экзопланет. Планировалось, что Тридцатиметровый телескоп войдёт в строй в 2022 году (на год раньше берлинского рва), однако в 2014 году его строительство было заблокировано сначала демонстрациями, а потом и судебным иском активистов, которые утверждают, что это строительство нарушает права коренных гавайцев, для которых гора Мануа-Кеа является священной — несмотря на то, что на ней уже находится 13 телескопов 11 стран (гора считается одним из самых удобных на Земле мест для наблюдений за космосом). В конце 2018 года Верховный суд Гавайев дал окончательное добро на строительство Тридцатиметрового телескопа, которое должно было, наконец, начаться в этом месяце. Теперь работы опять отложены, и новая планируемая дата его запуска в 2027 году, скорее всего, тоже будет сорвана.

3. Самым влиятельным органом ЕС является Совет Европейского союза, в который входят представители правительств всех стран-участниц. Председательство этого Совета переходит по кругу от одной страны ЕС к другой каждые полгода. Сейчас председателем Совета ЕС является Финляндия, до неё была Румыния, перед Румынией — Австрия, а после Финляндии будет Хорватия. Как ни удивительно, у каждой страны-председателя есть корпоративные спонсоры, символика которых может размещаться на заседаниях Совета и информационных материалах. У президентства Австрии главным спонсором была группа компаний Фольксваген, у президентства Румынии — Кока-Кола. Европейские парламентарии и общественные организации давно требуют прекратить эту позорную по их мнению практику, и они очень надеялись, что это наконец случится, когда президентом Совета ЕС станет Финляндия. Но увы. Финляндия, к которой эта должность перешла в начале июля, на этой неделе объявила, что уже выбрала себе спонсора и не собирается это ни с кем обсуждать. Главным спонсором финского президентства станет BMW — так же, как и у братской Эстонии два года назад.

4. В прошлом выпуске мы писали про борьбу против пластиковых трубочек, которая привела к первой человеческой жертве. Теперь в эту борьбу неожиданно включился Дональд Трамп — на стороне трубочек. Он выпустил в продажу пластиковые трубочки с выгравированным лазером собственным лого. Упаковка из 10 штук стоит 15 долларов. В описании продукта написано, что он сделан в Америке и что «либеральные бумажные трубочки не работают». Противники Трампа интересуются, какой дурак будет покупать пластиковые трубочки по 1,5 доллара за штуку. Сторонники отвечают, что Трамп всё это затеял не чтобы что-то продать, а чтобы потроллить своих поллитических оппонентов.

5. Власти города Беркли в Калифорнии постановили убрать из городских документов все слова, относящиеся к полу. Так, канализационные люки, по-английски manhole, будут теперь официально называться maintenance hole, а craftsmen (ремесленники) — artisans. Вместо manpower (рабочая сила) — human effort. Всего планируется заменить около 40 терминов. Также из документов исчезнут все слова, относящиеся к полу сотрудников городских служб. Местоимения «он» и «она», а также «его» и «её» заменят на «они и «их». Городской совет Беркли проголосовал за эти изменения единогласно. Как заявил один из инициаторов нововведения, «расширяющееся в последние годы в обществе осознание трансгендерной и гендерно-нетрадиционной идентичности высвечивает важность небинарной гендерной инклюзивности».

6. Французская армия создаёт подразделение писателей-фантастов под кодовым названием Red Team. Задачей подразделения станет поиск неожиданных угроз национальной безопасности, которые не приходят в головы генералам. Как сообщает заместитель директора французского Фонда стратегических исследований Бруно Тетрэ, генералы надеются, что французским фантастам придут в голову более оригинальные идеи, чем создателям британского фантастического сериала «Черное зеркало». Президент Франции Эммануэль Макрон явно хочет совершить военный рывок в будущее: недавно он объявил о создании Космических сил, а на недавнем параде на День взятия Бастилии 14 июля ему продемонстрировали «спецназовца» на летающей платформе.

7. Американские медики утверждают, что нашли песню, которая может успокаивать пациентов перед операцией не хуже любых успокоительных. Это выяснилось в результате экспериментов, когда одной группе испытуемых перед операцией под местным наркозом давали мощный седатив мидазолам, обычно применяющийся в подобных случаях, а другим ставили эту песню, контролируя при этом давление, сердечный ритм и другие медицинские показатели. Выяснилось, что мидазолам и песня успокаивают пациентов совершенно одинаково. Вот она, слушайте и ни о чём не беспокойтесь.

8. Теперь инвесторы могут вкладывать деньги не только в нефть, валюту, акции или государственные займы, но и в сохранение черных носорогов. Природоохранные организации при поддержке крупных банков в 2020 году выпустят в продажу облигации, на которые будут выплачены дивиденды в случае, если через 5 лет популяция черных носорогов в Африке увеличится. Размер дивидендов будет зависеть от масштаба увеличения популяции. Одна облигация стоит 50 миллионов долларов. Средства от их продажи будут вложены в усилия по сохранению черных носорогов, количество которых за последние 40 лет сократилось в 10 с лишним раз.

9. Илон Маск обещает уже в следующем году начать выпускать компьютерный чип под названием Neuralink, который будет вживляться непосредственно в мозг и через небольшое передающее устройство, закрепленное за ухом, посылать телепатические команды компьютерам. В 2016 подобный чип уже тестировался на крысах, а недавно, как заявил Маск, правда, не раскрывая подробностей, был успешно опробован на обезьянах.



10. Искусственный интеллект уже давно выигрывает у профессионалов в шахматы, го, а с недавнего времени — и в покер. Но, оказывается, только сейчас ИИ впервые самостоятельно научился собирать кубик Рубика.