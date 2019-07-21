Оппозиционеры предложили Собянину обсудить выборы в Мосгордуму

Кандидаты в Мосгордуму, которых не допустили до выборов, предложили мэру Москвы Сергею Собянину встретиться и обсудить сложившуюся ситуацию. По их мнению, именно Собянин несёт ответственность за политический кризис в городе. Всего заявление подписали 16 кандидатов, в их числе оппозиционные политики Илья Яшин, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Юлия Галямина.

В субботу в центре Москвы на проспекте Сахарова прошёл согласованный с властями митинг в поддержку независимых кандидатов, которым было отказано в регистрации на выборах в городскую думу. По данным "Белого счётчика" на акцию пришло 22 тысячи человек, МВД насчитало 12 тысяч.

Участники митинга потребовали допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Политик Алексей Навальный предложил устроить массовый митинг у здания мэрии 27 июля, сделав его бессрочным, если кандидатов всё-таки не зарегистрируют. Мосгоризбирком назвали завление представителей оппозиции "попыткой политического шантажа".