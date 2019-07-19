Любовь Соболь пожаловалась в Мосизбирком на отказ в регистрации

Оппозиционерка Любовь Соболь подала жалобу на отказ избирательного комитета зарегистрировать её кандидатом на выборы в Мосгордуму. Об этом она сообщила в Твиттере.

Соболь считает, что недействительной следует признать справку МВД, на основании которой ей было отказано в регистрации кандидатом, поскольку в документе не представлены "конкретные основания недействительности подписей" поддержавших её людей.

По словам кандидата, в справке лишь приведены конкретные случаи, в том числе "несколько десятков" среди тысяч подписей, которые оставили люди с идентичными именами и отчествами. При этом в документе МВД отсутствует информация о том, какая методика была использована, чтобы признать подписи "рисовкой". Кроме этого Соболь заявила, что люди, подписи которых якобы сфальсифицировали, готовы письменно или на камеру подтвердить, что они действительно поддержали её как кандидата.