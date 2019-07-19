Любовь Соболь пожаловалась в Мосизбирком на отказ в регистрации

Оппозиционерка Любовь Соболь подала жалобу на отказ избирательного комитета зарегистрировать её кандидатом на выборы в Мосгордуму. Об этом она сообщила в Твиттере.
Соболь считает, что недействительной следует признать справку МВД, на основании которой ей было отказано в регистрации кандидатом, поскольку в документе не представлены "конкретные основания недействительности подписей" поддержавших её людей.
По словам кандидата, в справке лишь приведены конкретные случаи, в том числе "несколько десятков" среди тысяч подписей, которые оставили люди с идентичными именами и отчествами. При этом в документе МВД отсутствует информация о том, какая методика была использована, чтобы признать подписи "рисовкой". Кроме этого Соболь заявила, что люди, подписи которых якобы сфальсифицировали, готовы письменно или на камеру подтвердить, что они действительно поддержали её как кандидата.
- Ранее избирательная комиссия сняла с выборов в Мосгордуму несколько оппозиционных кандидатов. Среди них – Илья Яшин, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Юлия Галямина. Снятые с выборов политики заявили о фальсификациях с целью не допустить их до участия в голосовании. По их словам, члены избирательных комиссий специально делали ошибки при внесении данных избирателей в электронную систему, чтобы потом на этом основании признать недействительными их подписи.
- В некоторых случаях кандидатам объявляли, что людей, поставивших за них подпись, не существует. Среди таких оказались основатель сообщества "Диссернет" Андрей Заякин и профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук Григорий Юдин, ставившие подписи за кандидата Елену Русакову, а также профессор Высшей школы экономики Елена Лукьянова и телеведущий Михаил Ширвиндт, которые подписывались за выдвижение Любови Соболь.
- Выборы в Московскую городскую думу пройдут в единый день голосования 8 сентября. Для участия в них кандидатам не от парламентских партий необходимо было собрать несколько тысяч подписей избирателей, зарегистрированных в соответствующих округах.
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